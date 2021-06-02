Сбер представил на ПМЭФ потребительские настроения россиян в пяти быстро растущих индустриях

Сбер в рамках Петербургского международного экономического форума представил исследование, отражающее актуальные настроения и предпочтения потребителей в пяти быстро растущих индустриях (18+): финтехе, e-commerce, entertainment, health и девайсах. По результатам исследования были сделаны следующие выводы:

Финтех. Пандемия и снижение доходов подстегнули интерес потребителей по всему миру к контролю расходов и управлению финансами. В России только 21% респондентов используют сервисы оптимизации расходов, 26% имели опыт таких сервисов в прошлом. При этом только 44% опрошенных заявили, что обладают достаточной финансовой грамотностью и могут эффективно распоряжаться своими деньгами, а 80% респондентов отметили, что стараются научить этому своих детей.

Походы в банковские отделения всё меньше привлекают россиян — согласно опросу, 70% из них получают все либо большую часть банковских услуг онлайн. В мире во время пандемии появился целый ряд продуктовых сервисов сбережений. Лондонский финтех Cleo предлагает ИИ-ассистента, который подключается к банковским счетам клиентов и присылает уведомления с финансовыми советами. Финтехстартап Better Compare запустил бесплатный сервис сравнения цен на медицинские услуги, Revolut — интеллектуальное управление подписками, которое отменяет подписку до того, как закончится бесплатная пробная версия.

E-commerce. Главными бенефициарами пандемии стали онлайн-ретейлеры и маркетплейсы. В России всего 24% потребителей готовы покупать одежду онлайн, для 37% всё ещё необходимо личное общение, и они предпочитают посещать магазины. Для 20% онлайн-покупателей самый удобный канал покупки — сайт, 24% выбирают мобильное приложение. Мессенджеры пока непопулярны у любителей шопинга: 2% россиян используют соцсети и 3% — мессенджеры.

В сегменте товаров повседневного спроса к онлайн-покупкам готово 25% потребителей, 33% клиентов всё ещё хотят посещать магазины. 26% респондентов назвали мобильное приложение самым популярным каналом покупки FMCG-товаров, 21% респондентов покупают на сайтах, соцсети и мессенджеры предпочитают соответственно 3% и 2% покупателей.

Примечательно, что самым удобным каналом заказа еды из ресторанов 39% россиян назвали мобильные приложения.

Во всём мире entertainment-шопинг теперь включает не только продающие стримы, но и виртуальные ТЦ- и phygital-форматы. Стартап Zalando предлагает инструмент сканирования тела и создания виртуального двойника Fision: на нём можно оценить, насколько хорошо будет сидеть та или иная одежда. Платформа Digital Mall of Asia предлагает виртуально посетить торговые центры.

Entertainment. Пандемия изменила индустрию развлечений. Игры превратились в новые социальные сети: внутри игр продвигаются бренды, выступают звёзды, проводятся мероприятия. 55% геймеров играют в игры, чтобы общаться с друзьями. Игровые миры теперь могут имитировать показы мод, музыкальные представления и просмотр фильмов. В популярной игре Roblox певец Lil Nas X выступал в течение двух дней — шоу собрало 33 млн просмотров.

Потенциал развития игрового направления в России высокий: 48% россиян играют в видеоигры, 72% заявляют, что играют лично или играет кто-то из членов семьи. Также 43% россиян используют развлекательные сервисы (соцсети, видеостриминги и др.), и 67% используют соцсети каждый или почти каждый день.

Health. В США, по данным Rock Health на 2020 год, 54% взрослого населения использовали гаджеты для мониторинга биологических показателей, например, давления (на 12 п. п. больше, чем в 2019-м). В 2020 году производители «научили» гаджеты распознавать эмоциональное состояние пользователей. Фитнес-браслет Amazon Halo определяет эмоции по голосу, а трекер Fitbit Sense измеряет стресс, анализируя пульс, температуру, сон и физическую активность. Другая сфера применения носимых устройств — психологическая и физическая терапия. Стартап Kaia Health разработал сервис, который отслеживает осанку с помощью камеры смартфона и предлагает упражнения против хронических болей в спине.

Согласно опросам Сбера, в России доля таких пользователей составляет 15‒20%, однако 73% респондентов положительно воспринимают идею об отслеживании устройством их эмоционального состояния. Фитнес-гаджетами в России пользуется 52% людей: наиболее популярными функциями у них являются умные часы (23%), фитнес-трекер (18%), умные весы (15%), приложения для фитнес- тренировок (14%) и отслеживание потребления калорий (12%). Ставшие популярными в пандемию онлайн-тренировки лишь 17% россиян считают достойной альтернативой занятиям в спортзале.

Телемедицина перестала быть в России экзотической услугой — знанием о ней обладает 67% россиян, при этом только 11% пользовались данным сервисом. В будущем онлайн-консультациями готово воспользоваться только 19% респондентов.

Девайсы. На фоне карантинов в 2020 году удалённая работа стала «новой нормой»: виртуальное присутствие — вместо офиса, видеоконференции — вместо совещаний и деловых поездок (многие компании частично сохранили такой режим и после того, как ограничения были сняты). Большую роль в трансформации рабочих пространств играют VR-/AR-устройства. Опыт работы с виртуальной или дополненной реальностью есть у 11% российских пользователей. Однако 44% россиян готовы пользоваться этими технологиями, если они станут более распространёнными, и 19% не готовы.

Умные девайсы в России — относительно новое явление, согласно опросам Сбера, опыт использования таких устройств есть у 21% населения, голосовыми ассистентами пользуется 63%, в то время как в США умными колонками владеет треть взрослого населения. Голосовые помощники также интегрируются с видеоиграми. Alexa можно использовать для поддержки голосового управления в шутере Destiny 2. Запуск игр через голосового помощника на своей игровой платформе Stadia добавил Google.

Цель нашего исследования — экстраполяция мировых трендов на российский рынок и определение рыночных ниш, обладающих высоким потенциалом роста. Как мы видим из результатов опросов, в ряде отраслей (например, банковские услуги, умные девайсы) россияне являются продвинутыми пользователями, а преимущества других новых технологий (например, VR/AR, телемедицина) российским компаниям ещё предстоит донести до потребителей.

Владислав Крейнин

Старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка

С полным текстом исследования «Топ-тренды 5 индустрий: финтех, E-commerce, здоровье, развлечения и умные устройства» можно ознакомиться по ссылке.