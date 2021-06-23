Сбер на ЦИПР-2021: технологические тренды в сфере здравоохранения

На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде прошла пленарная сессия «Новый облик цифровой пятилетки 2021/2025» с участием заместителя Председателя Правления Сбербанка Ольги Голодец.

Участники сессии обсудили сегодняшние технологические тренды, какие из достижений смогут обеспечить прорыв завтра. Сбер сегодня располагает всеми передовыми технологиями, чтобы быть лидером цифровизации и внедрять решения, которые успешно используются для качественной трансформации различных направлений деятельности, в числе которых и здравоохранение.

В рамках выступления Ольга Голодец отметила, что современные медицинские технологии позволяют увеличить доступность медицины в масштабах страны, повысить качество оказания консультаций, ускорить внедрение современных методов диагностики и лечения. Сегодня многие цифровые технологии и разработки Сбера уже показали высокую востребованность как среди медицинских учреждений, так и среди жителей страны. Например, телемедицина — это одна из перспективных технологий в мире, которая активно внедряется в России, помогает большому числу пациентов получать качественный, удобный сервис, а также является одним из важнейших компонентов профилактики инфекционных заболеваний. Сервис онлайн-доставки позволяет значительно увеличить ассортимент и обеспечить быстрый доступ лекарств, в том числе редких препаратов и новинок фармацевтического рынка, для жителей регионов. А новейшие разработки с использованием искусственного интеллекта для медицинских учреждений повышают скорость и эффективность работы врачей, делают процесс постановки диагнозов более эффективным, снимают с врачей рутинные процессы и в целом повышают качество и медицинских услуг.

Цифровизация коснулась всех сфер жизни общества, и именно она позволяет вывести здравоохранение на качественно новый уровень. Сбер — ведущая технологическая компания России. Мы активно развиваем индустрию здравоохранения, предлагаем миллионам клиентов востребованные услуги, а также новейшие цифровые решения для повышения качества оказания медицинской помощи. Разрабатывая наши сервисы — телемедицину СберЗдоровье, цифровые медицинские решения с использованием ИИ, сервис заказа лекарств СБЕР ЕАПТЕКА, — мы ориентируемся на принципы индивидуального подхода к человеку и персонализации медицины. Мы рады, что регионы проявляют большой интерес к использованию технологий Сбера.

Ольга Голодец

Заместитель Председателя Правления Сбербанка

В рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» Сбер представил на стенде цифровые решения, которые уже используются в сферах здравоохранения, экологии, искусственного интеллекта, транспорта и безопасности, обеспечивая качественную трансформацию деятельности ключевых сфер и улучшая сервис для конечного потребителя.

В частности, группа ЦРТ презентовала на ЦИПР-2021 свою новую разработку — голосового робота для оптимизации работы медицинских учреждений. Также компания представила AI-продукт Voice2Med, который позволяет врачам в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. Участники конференции смогут увидеть уникальную разработку Сбера и правительства Москвы — умного помощника врача «ТОП-3», — оценить сервис телемедицины от СберЗдоровья, возможности мобильного приложения СБЕР ЕАПТЕКА по заказу лекарств, познакомиться c разработками компаний экосистемы Сбера — SberCloud, VisionLabs, РАСЧЁТНЫЕ РЕШЕНИЯ, СберКорус, — а также узнать о принципах этики искусственного интеллекта, о которых расскажет цифровой аватар Елена.