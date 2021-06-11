«Самый родной саундтрек»: Выходит музыкальный сборник к фильму «Батя»

Музыка из полнометражного фильма ТНТ, ТНТ4 и компании Good Story Media появится на музыкальных платформах – релиз сборника «Батя (16+). Самый родной саундтрек» состоится сегодня, 11 июня. В него войдут оригинальные композиции Алексея Кестнера, написанные для фильма, и песни, с помощью которых авторы фильма задавали тон поездки в гости к Бате и создавали ностальгическую обстановку. Зрителей, уже посмотревших фильм, вновь захлестнёт волна тепла и воспоминаний юности во время прослушивания песен «Куда уходит детство» Аллы Пугачёвой, «Не плачь» Татьяны Булановой, «Дельтаплан» Валерия Леонтьева и других.

«Батя» рассказывает о том, насколько важно поддерживать связь с близкими, быть искренними в общении и ценить те моменты, когда любимые рядом. В центре сюжета путешествие Макса к своему Бате, суровому русскому мужику, ставшему отцом на заре девяностых. Он воспитывал своего сына так, как это делали все советские родители. Макса в фильме сыграл комик шоу «Stand Up на ТНТ» (16+) Стас Старовойтов – это его дебют в кино. В роли Бати – Владимир Вдовиченков. Также в фильме снялись Елена Лядова, Надежда Михалкова, Андрей Андреев и другие.

«Батя» один из главных кинохитов зимы стал хитом проката. Только в кинотеатрах его посмотрели почти 2 миллиона человек, и с 506 миллионами рублей кассовых сборов «Батя» вошёл в топ-10 самых успешных картин первого квартала 2021 года. Самую родную комедию впервые покажут на ТНТ4 – 20 июня в 21:30.

Продюсер Гавриил Гордеев: «Музыка и звучание фильма – это один из главных инструментов, с помощью которого создаётся магия и достигается тот самый эффект, когда хочется улыбнуться и погрузиться в свои воспоминания детства. У каждого детство ассоциируется со своими мелодиями, которые звучали на пластинках, по радио или из магнитофонов. Наш Батя звучит так – романтично, тепло и лампово. Видя, какой отклик вызывал фильм у аудитории, какие эмоции он пробудил, мы решили поделиться «самым родным саундтреком» – чтобы ещё раз вспомнить истории своего детства и своих родителей».

В сборник «Батя. Самый родной саундтрек» вошли:

· Валерий Леонтьев – Дельтаплан

· Владимир Кузьмин – Пристань твоей надежды

· Вячеслав Добрынин – Не сыпь мне соль на рану

· Татьяна Буланова – Не плачь

· Вячеслав Добрынин – Прощай и ничего не обещай

· Алла Пугачева – Куда уходит детство

· Чай вдвоем – Ласковая моя

· IOWA – Улыбайся

· Алексей Кестнер – Папины игры Слушайте саундтреки из фильма на музыкальных стримнговых сервисах. Смотрите комедию «Батя» на ТНТ4 – 20 июня в 21:30

БАТЯ

Продюсеры – Антон Зайцев, Артëм Логинов, Антон Щукин, Гавриил Гордеев, Иван Калашников Исполнительный продюсер – Антонина Зорина Креативные продюсеры – Алексей Литвиненко, Павел Тихомиров, Билл Даймонд Директор ТНТ – Роман Петренко Генеральный продюсер ТНТ – Александр Дулерайн Директор ТНТ4 – Аркадий Водахов Авторы сценария – Алексей Литвиненко, Павел Тихомиров, Александр Кагарманов Александр Туркин, Александр Николаев, Алексей Николаев, Дмитрий Ефимович, при участии Антона Зайцева Режиссер-постановщик – Дмитрий Ефимович Оператор-постановщик – Александр Тананов Художник-постановщик – Денис Бауэр Художники по костюмам – Анастасия Егорова Музыкальный продюсер – Дмитрий Ланской Директор департамента производства – Дмитрий Пачулия Актеры: Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Севастьян Бугаев, Диана Енакаева.