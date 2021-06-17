Самый масштабный фитнес-парк области открыли в центре Суздаля

В главном парке Суздаля открыли большую площадку для занятий спортом под открытым небом. Такого многофункционального объекта нет ни в одном городе Владимирской области. Там тренажёры, столы для тенниса, профессиональные спортивные снаряды, турники, атлетические скамейки, лестницы… Открытие площадки стало первым мероприятием, выполненным к грядущему 1000-летию Суздаля. Юбилей будем праздновать в 2024 году. Народный фитнес-парк профинансировала госкомпания «Фонд Дом.РФ».

«Изюминки» воркаута

Проект площадки разработало столичное бюро «Стрелка». Объект разместили в дальней части парка 950-летия Суздаля. Выглядит всё масштабно и привлекательно. Так и хочется совершить незапланированную поездку в Суздаль и, кроме прогулок, организовать себе физкультминутку.

Основание площадки покрыто мягким и безопасным материалом.

— Это уникальное спортивно-тренажёрное поле, называемое воркаут. Там могут тренироваться как младшеклассники, так и люди пожилого возраста. Мы уже открыли здесь футбольное, волейбольное и теннисное поля, в ближайшем будущем при поддержке областной администрации появится ещё велодорожка, опоясывающая парк, а также скейтзона и памп-трек. Все эти объекты востребованы горожанами, ежедневно ими пользуются сотни людей, — заявил глава администрации Суздаля Сергей Сахаров.

Стоимость тренажерного парка — 5 миллионов рублей.

На открытии внимание мужчин привлекли восемь силовых тренажеров. Каждый можно отрегулировать по нагрузке — навесить хоть 10, хоть все 200 килограммов.

Восторг у школьников вызвали столы для пинг-понга и мини-скалодром. Выше всяческих похвал для подростков оказалась массивная боксерская груша весом около 100 килограммов. Все тренажеры в фитнес-парке отечественные, произведены в Петрозаводске.

Подготовка к юбилею

Народный фитнес-парк — один из объектов, который будут строить в парке к грядущему юбилею Суздаля. Еще обещают огромный детский городок взамен существующего, наружное освещение, новые пешеходные дорожки.

Площадь парка в Суздале — около 12 га. Примерная стоимость его благоустройства — 126,5 миллионов рублей.

Суздаль в этом году получил 35 миллионов рублей из регионального бюджета на подготовку к празднованию города. Деньги пойдут на разработку и реализацию проектов благоустройства общественных и спортивных пространств.

Уже в этом году в парке культуры и отдыха имени 950-летия Суздаля откроют новую спортивную зону. На строительство памп-трека и велодрома потратят 25 миллионов рублей. Ещё 7,3 миллиона рублей израсходуют на проект платных парковок в Суздале.

Глава региона Владимир Сипягин на вчерашней пресс-конференции заявил, что Суздаль до конца года получит 100 миллионов рублей. Деньги нужны на перекладку и строительство инженерных коммуникаций, а также на перенос учебно-производственных мастерских Суздальского индустриально-гуманитарного колледжа, подразделений МВД, МЧС России и прокуратуры. Новый участок для них уже найден.