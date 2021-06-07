Самую красивую деревню выберут во Владимирской области

Во Владимирской области вновь назовут самую красивую деревню. О старте уже седьмого по счету конкурса объявили в селе-победителе прошлого года Клязьминском Городке Ковровского района. Прием заявок начнется 10 июня и продлится в течение месяца. На втором этапе, с 15 июля по 31 августа, представители оргкомитета проведут выезды в населенные пункты для экспертной оценки. При выставлении оценки жюри будет обращать внимание прежде всего на вовлеченность местных жителей в процессы, которые проходят в населенном пункте. А также на благоустройство и инфраструктуру. Интернет-голосования, скорее всего, в этом году не будет, чтобы избежать накрутки голосов, подчеркивают организаторы конкурса.

Призовой фонд увеличен

Помимо престижа лучшие населенные пункты получат материальное вознаграждение. Гран-при принесет 200 тысяч рублей. В этом году призовой фонд увеличен, ранее было 150 тысяч. Больше стал денежный приз и для населенного пункта, занявшего первое место. 100 тысяч рублей вместо 80. За второе место предусмотрено вознаграждение в размере 50 тысяч рублей, за третье место — 30 тысяч рублей.

Упростили подачу заявок

Напомним, что заявки на участие в конкурсе принимаются в трех категориях: населенные пункты численностью до 150 жителей; от 150 до 1000 жителей; от 1000 до 3500 жителей. Чтобы заявить о своем населенном пункте, необходимо отправить информацию о нем, подкрепив ее фото и видеоматериалом. Никаких приложений организаторы не потребуются. Делается это для того, чтобы в этом году было еще больше участников. Ожидается, что в этом году за звание «Самой красивой деревни Владимирской области» поборются около 200 поселков и деревень региона.

Победители прошлого года

В прошлом году победителем конкурса стал Клязьминский Городок в Ковровском районе. Поселок покорил сердца членов жюри не только живописной местностью. Населенный пункт уютно расположился на берегу Клязьмы. Он имеет свою древнюю историю, красивый храм, а дома и улицы в поселке ухоженные.

Недавно появилась современная детская площадка. Есть также новый обелиск героям Великой Отечественной войны. На денежный приз жители деревни в прошлом году обустроили еще одно общественное пространство. В Клязьминском Городке появился красивый сквер с лавочками. Рядом высадили десятки сортов растений. Сквер уже стал одним из любимых мест жителей.

— Приобрели растения, кустарники, оформили и благоустроили еще один уголок в нашем живописном населенном пункте, — рассказала Наталья Молодцова, глава администрации Клязьминского сельского поселения.

Дипломы за первые места и денежные призы в размере 80 тысяч рублей в прошлом году получили три населённых пункта. Победителем в категории населенные пункты численностью до 150 жителей стала деревня Бродницы Суздальского района, до 1000 жителей — село Филипповское Киржачского района, до 3,5 тысячи жителей — село Илькино Меленковского района.