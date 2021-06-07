К садам за Пекинкой сделали переход

Садоводам с Содышки нарисовали переход

Безопасный путь через «Пекинку» готов

На Юрьев-Польском шоссе во Владимире сделали пешеходный переход. Его ждали тысячи садоводов, чьи участки расположены за «Пекинкой». Мэрия запоздало отреагировала на жалобы дачников. Они просили об этом еще в прошлом году, когда федеральные дорожники стерли все наземные переходы и перекрыли тротуары заборчиками. Пешеходов направили к надземному переходу, построенному больше года назад. Жители негодовали, что путь к дачам значительно удлинили. Да и безопасным его назвать нельзя. От остановки на Горького ведет один нерегулируемый переход, потом до надземной конструкции приходится идти вдоль дороги, потому что тротуаров нет. Затем пешеходы идут вдоль новостроек и спускаются почти до дамбы, где краской и дорожными знаками обозначена «зебра». Год, пока мэрия собиралась с разметкой, пешеходы перебегали оживленную магистраль на свой страх и риск.

Перед дамбой на Содышке расположены сотни дачных домиков.

О безопасности думают не все

Пока дачники не очень активно пользуются переходом. Многие по-прежнему предпочитают перебегать «Пекинку» в неположенном месте. Там, где раньше был переход. Не мешают ни заборчики, ни двигающийся транспорт. Дожидаются той фазы светофора, когда в прямом направлении транспорт стоит на красный. Зато оказываются сразу на стороне дачных товариществ.

К садам за Пекинкой сделали переход

К садам за «Пекинкой» сделали переход

Сейчас многие владельцы дачных участков в 4-6 соток ставят уже капитальные строения и перебираются в них на постоянное проживание. По соседству с ними расстраивается жилой квартал «Содышка». Для всех вопрос транспортной инфраструктуры — один из главных. Пока мэрия ограничилась таким переходом. В следующем году жителям пообещали ремонт дороги на Юрьев-Польском шоссе.

Перекресток обещают разгрузить

Этим перекрестком занялись и федеральные дорожники. Со всех сторон на нем установлены камеры, которые фиксируют скорость потока и анализируют заторовые ситуации. На прошлой неделе скорректировали фазу со стороны Юрьева-Польского. Хвост из машин стал короче. Но это негативно сказалось на потоке из Доброго. Утром поток еле едет от «Ивановских мануфактур» до Горького.

Сергей Карпов, начальник ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород»:

  • Из первоочередных работ на участке капремонта дороги будет изменена схема светофоров. Будет проведена оптимизация работы светофорных объектов, чтобы увеличить пропускную способность как М-7, так и выезд внутреннего трафика Владимира.
  • Основной плюс умных светофоров — это возможность их регулировать. На этом перекрестке требует корректировки.
  • Владимир не имеет своей программы регулирования. Да и мы тоже.
  • С проектными институтами вручную рассчитываем. Поэтому это занимает больше времени, чем хотелось бы.
Пешеходы продолжают бегать по "Пекинке"

Пешеходы продолжают бегать по «Пекинке»

Перекресток планируют разгрузить еще двумя способами. Застройщик квартала «Содышка» прокладывает дублер «Пекинки» с выездом на перекрестке у поселка РТС. Часть транспорта новоселов и садоводов уйдет туда. Если же светофоры с Веризино перенесут чуть дальше и свяжут с дублером от Горького до Гастелло (предварительная схема уже есть), то удастся разгрузить и перекресток на Горького.

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Анна Тумановская

Фото «Призыва»

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