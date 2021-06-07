Садоводам с Содышки нарисовали переход

На Юрьев-Польском шоссе во Владимире сделали пешеходный переход. Его ждали тысячи садоводов, чьи участки расположены за «Пекинкой». Мэрия запоздало отреагировала на жалобы дачников. Они просили об этом еще в прошлом году, когда федеральные дорожники стерли все наземные переходы и перекрыли тротуары заборчиками. Пешеходов направили к надземному переходу, построенному больше года назад. Жители негодовали, что путь к дачам значительно удлинили. Да и безопасным его назвать нельзя. От остановки на Горького ведет один нерегулируемый переход, потом до надземной конструкции приходится идти вдоль дороги, потому что тротуаров нет. Затем пешеходы идут вдоль новостроек и спускаются почти до дамбы, где краской и дорожными знаками обозначена «зебра». Год, пока мэрия собиралась с разметкой, пешеходы перебегали оживленную магистраль на свой страх и риск.

Перед дамбой на Содышке расположены сотни дачных домиков.

О безопасности думают не все

Пока дачники не очень активно пользуются переходом. Многие по-прежнему предпочитают перебегать «Пекинку» в неположенном месте. Там, где раньше был переход. Не мешают ни заборчики, ни двигающийся транспорт. Дожидаются той фазы светофора, когда в прямом направлении транспорт стоит на красный. Зато оказываются сразу на стороне дачных товариществ.

Сейчас многие владельцы дачных участков в 4-6 соток ставят уже капитальные строения и перебираются в них на постоянное проживание. По соседству с ними расстраивается жилой квартал «Содышка». Для всех вопрос транспортной инфраструктуры — один из главных. Пока мэрия ограничилась таким переходом. В следующем году жителям пообещали ремонт дороги на Юрьев-Польском шоссе.

Перекресток обещают разгрузить

Этим перекрестком занялись и федеральные дорожники. Со всех сторон на нем установлены камеры, которые фиксируют скорость потока и анализируют заторовые ситуации. На прошлой неделе скорректировали фазу со стороны Юрьева-Польского. Хвост из машин стал короче. Но это негативно сказалось на потоке из Доброго. Утром поток еле едет от «Ивановских мануфактур» до Горького.

Сергей Карпов, начальник ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород»:

Из первоочередных работ на участке капремонта дороги будет изменена схема светофоров. Будет проведена оптимизация работы светофорных объектов, чтобы увеличить пропускную способность как М-7, так и выезд внутреннего трафика Владимира.

Основной плюс умных светофоров — это возможность их регулировать. На этом перекрестке требует корректировки.

Владимир не имеет своей программы регулирования. Да и мы тоже.

С проектными институтами вручную рассчитываем. Поэтому это занимает больше времени, чем хотелось бы.

Перекресток планируют разгрузить еще двумя способами. Застройщик квартала «Содышка» прокладывает дублер «Пекинки» с выездом на перекрестке у поселка РТС. Часть транспорта новоселов и садоводов уйдет туда. Если же светофоры с Веризино перенесут чуть дальше и свяжут с дублером от Горького до Гастелло (предварительная схема уже есть), то удастся разгрузить и перекресток на Горького.