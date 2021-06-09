Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе и длинных выходных

Жителям Владимирской области напоминают о сокращенной рабочей неделе. Из-за того что грядущая пятница, 11 июня, предшествует праздничному дню, мы будем работать на один час меньше. А впереди продолжительные выходные. Отдыхать будем три дня — с 12 по 14 июня. Поскольку праздничный день, 12 июня, выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник. А затем, со вторника, 15 июня, нас ждёт четырехдневная рабочая неделя.

— При пятидневной рабочей неделе в июне этого года граждан ожидает одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня, — сообщает «Российская газета» со ссылкой на Роструд.

Третья неделя месяца станет единственной короткой за лето.

День России — 12 июня — государственный праздник, который ежегодно отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.

Следующие длинные выходные жителей Владимирской области вместе со всей страной ожидают в ноябре, в честь празднования Дня народного единства. Отдохнем сразу четыре дня – с 4 по 7 ноября включительно. 3 ноября отработаем по сокращенному рабочему графику.

Последняя рабочая неделя перед Новым годом в 2021 году тоже будет укорочена. Она завершится в четверг, 30 декабря.

118 выходных в 2022 году

Уже сейчас известны и выходные следующего, 2022 года. В общей сложности жители России будут отдыхать 118 дней. При этом на работу граждане будут ходить в два раза чаще. С учетом пятидневной трудовой недели в 2022 году ожидаются 247 рабочих дней, или 1974 часа.

Самыми продолжительными будут новогодние и майские праздники. На Новый год отдохнем 10 дней. Зимние каникулы продлятся с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Таким образом в январе рабочих дней будет только на один больше, чем праздничных и выходных.

Отдохнуть можно будет и в мае. Весенний перерыв тоже будет длинным. Любителям выехать на дачу времени точно должно хватить.

— Что касается майских праздников, то у нас и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня. Соответственно это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней, — в интервью информационному агентству ТАСС заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Напомним, что в этом году дни между майскими праздниками были нерабочими. Такое решение принял президент России Владимир Путин по рекомендации Роспотребнадзора. В ведомстве посчитали, что длинные выходные помогут снизить темпы распространения COVID-19.