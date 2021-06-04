«Ростелеком» и Яндекс представят совместные облачные сервисы для бизнеса и госсектора

ПАО «Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, и Яндекс, ведущая российская технологическая компания, объявляют о сотрудничестве в развитии и продвижении облачных сервисов и услуг.

Партнерство предполагает совместное развитие и внедрение решений с использованием облачной платформы Yandex.Cloud и сервисов «Ростелекома» для клиентов в корпоративном и государственном сегментах. Все сервисы будут соответствовать повышенным требованиям безопасности, предъявляемым к таким информационным системам.

Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко и управляющий директор группы компаний Яндекса Тигран Худавердян.

«В рамках новой стратегии „Ростелеком“ делает ставку на развитие современных цифровых сервисов в партнерстве с сильнейшими игроками рынка. Яндекс, бесспорно, обладает уникальными компетенциями в разработке софта и сервисов. Объединение усилий позволит нам разработать актуальные решения, которые помогут органам власти и бизнесу в цифровизации своих процессов. Уверен, от нашего сотрудничества выиграют все — и в первую очередь потребители новых сервисов и услуг», — сказал Владимир Кириенко, первый вице-президент «Ростелекома».

Яндекс запустил платформу Yandex.Cloud в 2018 году — за три года к ней подключились почти 10 тысяч компаний, только за последний год объем потребления сервисов крупным бизнесом вырос в пять раз.