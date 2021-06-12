Российский триколор запустили в стратосферу с кольчугинского аэродрома

Накануне Дня России во Владимирской области прошла необычная акция. В стратосферу запустили один из главных символов страны — российский триколор. Летательный аппарат с ним стартовал с аэродрома Раздолье, расположенного в Кольчугинском районе. Триколор поднялся на высоту в 26,6 тысяч метров. Организаторами акции выступили активисты Народного фронта.

Старт с Раздолья

Провести патриотическую акцию общественникам помогла организация «Стратонавтика», специализирующаяся на запуске в стратосферу различных исследовательских, развлекательных и других миссий. Предложение общественников в компании приняли с энтузиазмом и стали разрабатывать летный маршрут, сообщила пресс-служба ОНФ по Владимирской области.

Триколор поднялся на высоту в 26,6 тысяч метров.

— Сложная задача перед запуском — согласовать маршрут полета. Мы выбрали точку взлета аэропорт в Раздолье. Средняя продолжительность полета в стратосферу полтора-два часа. Все это время наши камеры ведут съемку миссии. Есть и нюансы — из-за изменчивой розы ветров точки старта и место приземления аппарата могут достигать десятков километров, — объяснил руководитель «Стратонавтики» Денис Ефремов.

Единственным «врагом» запуска могла стать непогода, но за 15 минут до старта ветер стих, а грозовая туча прошла буквально в паре сотен метров от аэродрома. Поднявшись на высоту около 3 тысяч метров, камера на борту летающего объекта передала на землю абсолютно солнечное небо. Подъем до пиковой высоты занял примерно два часа, после чего аппарат стал опускаться на землю.

За полетом российского флага участники акции наблюдали в прямом эфире.

Наблюдать за запуском триколора приехали участники конкурса ОНФ во Владимирской области «Большая перемена». Всего 13 школьников, интересующихся наукой и техникой.

— Во время запуска царила невероятная атмосфера, — поделилась впечатлениями Вероника Бакланова, ученица бавленской средней школы.

Финальной точкой патриотической акции стала экскурсия по аэродрому, где школьникам показали самолеты и вертолеты, а также рассказали об их технических характеристиках.

Празднуем День России

Сегодня Владимирская область вместе со всей страной празднует День России. Это один из самых молодых и важных государственных праздников в стране, который ежегодно отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.

По всей стране проходит множество торжественных мероприятий, в которых принимают участие жители всех возрастов. Не отстает и Владимирская область. Сегодня во Владимире открылась первая очередь нового городского общественного пространства — патриотического сквера на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта. Центральным событием праздника стала высадка аллеи «Кедров Великой Победы».