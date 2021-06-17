Роспотребнадзор рекомендовал отменить выпускные вечера и ограничить работу общепита

Региональное управления Роспотребнадзора порекомендует областным властям ограничить работу общепита, запретить выпускные вечера и дискотеки. Об этом сообщила «Призыву» пресс-секретарь надзорного ведомства Марина Колтунова. По словам специалиста, шаг этот вынужденный. Всего за одну неделю число пациентов, получивших положительные тесты на ковид, увеличилось на 9%.

Время бдеть

— С 16 июня мы фиксируем интенсивный суточный прирост числа заболевших. При этом все чаще положительные тесты получают совсем молодые люди. Число инфицированных в возрасте от 18 до 29 лет увеличилось на 25,7%. В возрасте от 30 до 49 лет — на 14,5%. В связи с этим мы вышли с предложением вывести новые ограничительные меры, — рассказала «Призыву» Марина Колтунова.

Роспотребнадзор порекомендует губернатору отменить все массовые мероприятия, в том числе на свежем воздухе, запретить работу дискотек и ограничить деятельность общепита. Кроме того, специалисты надзорного ведомства считают необходимым запретить детям находиться одним в торговых центрах и фудкортах.

Ученики старший классов останутся без выпускных.

Неприятные новости коснутся учеников 11-го класса и их родителей. Тех, что решили провести выпускной вечер в торжественной обстановке. Послабления, которые были сделаны для детских садов и «Последних звонков», скорее всего, не распространятся на день прощания со школой. Учитывая, что во Владимире выпускные балы намечены на следующую неделю, времени что-то переиграть почти не остается. И как пройдет праздник, сказать сложно. Свои предложения теперь должен сформулировать департамент образования.

Перевод на удаленку

Еще одна рекомендация касается работающего населения. По словам Марины Колтуновой, Роспотребнадзор предлагает работодателям снова отправить коллектив «подальше». Ведомство считает, что стоит перевести на удаленку 30% сотрудников. Не исключено, что послабления будут для тех, кто получил прививку.

Вариантов, как остановить распространение вируса, сейчас предлагается много по всей стране. Так, в Москве останавливается работа зоопарков, фудкортов, детских игровых комнат. Бары, кафе и ночные клубы не смогут в этот период проводить развлекательные мероприятия и принимать посетителей с 23.00 до 6.00.

Рост числа инфицированных среди молодежи — 25%.

Что касается общепита Владимирской области, то пока точно не известно, о каких ограничениях может идти речь. Будет ли это полный запрет на работу или остановка деятельности в ночное время суток.

На пике второй волны пандемии в регионе были введены QR-коды. Но сказать, что они зарекомендовали себя хорошо, нельзя. В связи с тем, что тесты на ковид делали очень долго, люди получали сообщения о возможных контактах с инфицированными в ресторане или баре тогда, когда эта информация была не актуальна.

В любом случае, последнее слово в данном вопросе останется за губернатором. Не исключено, что предложения Роспотребнадзора будут рассмотрены на оперативном штабе уже сегодня. После этого может быть опубликован соответствующий указ.

Ранее «Призыв» сообщал, что в регионе экстренно разворачивают дополнительные места для пациентов с коронавирусом. О нехватке специализированных коек заявили фельдшеры скорой помощи.