Робот проверил состояние теплосетей на улице Стрелецкой во Владимире

Во Владимире магистральную теплосеть на улице Стрелецкой обследовали при помощи робота. В общей сложности он проверил 1700 метров коммуникаций диаметром 820 миллиметров. Стоимость работ составила 6,7 миллиона рублей. Робот, передвигаясь внутри теплотрасс, с легкостью определяет дефекты и слабые места, нуждающиеся в починке.

— Специальная программа робота определяет места повреждений и помогает выбрать необходимый метод ремонта, а также дает заключение о критичности дефекта и сроке дальнейшей эксплуатации трубы, — уточняет пресс-служба Владимирского филиала компании «Т Плюс».

Робот ищет коррозию, вмятины, трещины, измеряет толщину стенок трубы, не пропуская ни одного дефекта. Снаружи оператор в режиме онлайн получает картинку, система автоматически формирует отчет о проверке.

Благодаря работе робота удалось отыскать слабые участки сетей и произвести их точечную замену без масштабных раскопок и неудобств для горожан. Энергетики уточняют, что работа робота дополняет гидравлические испытания. Сейчас все выявленные дефекты на участке устранены. Трубопровод готов к максимальным нагрузкам.

Оперативно-диспетчерская служба компании «Т Плюс» для жителей — 53-22-20.

В 2021 году планируют полностью переложить порядка 20 километров коммуникаций подземным бесканальным способом прокладки. На реконструкцию трубопроводов направят 450 миллионов рублей, на текущий ремонт — еще 100 миллионов рублей. Специалисты «Т Плюс» уверяют, что это позволит улучшить надежность и качество снабжения горожан теплом и горячей водой.

Ремонт теплосетей продолжается

На улице Мира ремонтные работы на теплосетях завершили. По проекту на участке заменили 128 метров магистрального трубопровода. Стоимость работ составила 7,5 млн рублей. После окончания реконструкции восстановлено порядка 860 квадратных метров газона, 300 квадратных метров тротуара готово к асфальтированию. Работы завершат во время благоустройства нового сквера, расположенного на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира.

С 11 мая также проводится реконструкция теплосетей на Офицерской. Работы ведутся в районе Областного Дворца культуры и завершатся у областной филармонии. Замене подлежит большой участок длиной почти 3 километра. Работы планируют завершить к середине августа.

Второй масштабный участок ремонта намечен на улицах 9 Января и Казарменной. Третий заметный объект — перекладка магистрального трубопровода на улице Чайковского. Теперь энергетики будут копать у гостиницы «Золотое кольцо».