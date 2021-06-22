Рестораторы и отельеры Владимирской области вакцинируют персонал

Рестораторы и отельеры Владимира запустили проект по вакцинации персонала от коронавируса. План прививочной кампании разработали совместно с администрацией области. Сразу несколько заведений общественного питания сообщили об этом сегодня на своих страницах в социальных сетях. На данный момент с хештегами #объединенныйобщепит и #вместедлявас вышло 10 публикаций. Тест обращения один и тот же.

— Друзья! Сегодня стартовал совместный проект администрации Владимирской области и Ассоциации рестораторов и отельеров по вакцинации работников ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, отелей. Мы заботимся о вашем здоровье, поэтому наши сотрудники проходят вакцинацию, и вскоре на многих заведениях города и области вы сможете увидеть такую наклейку, чтобы быть уверенными в безопасности вашего отдыха. На сегодняшний день мы понимаем, что вакцина — главный способ сохранить наше с вами здоровье и продолжать дарить вам праздник, — информируют рестораторы.

Мы привили нашу команду!

Предполагается, что заведения общепита, которые вакцинируют своих сотрудников, будут иметь соответствующую наклейку. По ней посетители смогут уже на входе понять, обслуживают их люди с прививкой или без. По словам президента Ассоциации отельеров и рестораторов Владимирской области Марины Земсковой, мера эта во многом вынужденная. Таким образом сотрудники сферы общественного питания не только заботятся о здоровье клиентов, но и имеют возможность сохранить свой бизнес.

— Мы не хотим ограничений по работе предприятий общественного питания. Поэтому и запустили пилотный проект. Теперь, если наши сотрудники добровольно пройдут вакцинацию, мы будем полностью безопасны для своих посетителей и продолжим работать, несмотря на рост заболеваемости, — пояснила «Призыву» Марина Земскова. — Сейчас эту инициативу поддержали 10 рестораторов и отельеров.

Третьего локдауна бизнес питания и гостеприимства не выдержит, считают работники этой сферы.

На данный момент проект набирает обороты среди работников сферы общественного питания. По словам Марины Земсковой, желающих присоединиться к нему много. Рестораторы и отельеры «пишут и поддерживают».

Пункт вакцинации

Привиться от коронавируса сотрудники предприятий общественного питания могут в том числе в передвижном пункте. Он установлен около Центрального универмага во Владимире. Первые желающие сделали укол уже накануне. Сегодня на прививку записались 80 человек. Предполагается, что работать пункт будет, как минимум, до конца этой недели, говорит Марина Земскова.

Чтобы уговорить персонал пройти прививочную кампанию, пришлось организовать с людьми разъяснительные беседы. Некоторые руководители предприятий пообещали сотрудникам лишний выходной день или даже небольшую премию от 1000 до 3000 рублей.

— С нами поговорили, объяснили ситуацию. Сказали, где можно сделать прививку. Без работы остаться никто не хочет. Завтра я иду вакцинироваться. Сегодня отправилась первая группа, — рассказала «Призыву» официантка одного из ресторанов Владимира.

Сохранить бизнес

Вакцинировать персонал заведений общепита на прошлой неделе призвал и первый заместитель губернатора области Александр Ремига. Чиновник провел расширенное совещание с представителями отрасли по вопросу введения в регионе новых коронавирусных ограничений, сообщил сайт администрации области.

— В адрес администрации Владимирской области поступили рекомендации регионального управления Роспотребнадзора по ограничению работы некоторых направлений бизнеса. В случае если не будет происходить массовая вакцинация населения и продолжится рост заболеваемости, эти меры, скорее всего, будут расширены. Мы максимально хотели бы проработать совместные решения во избежание закрытия предприятий, — отметил Александр Ремига.

На встрече присутствовала и врио губернатора Ольга Гребнева, курирующая сферу здравоохранения. Она подчеркнула, что только вакцинация 60% работников сферы услуг поможет сохранить деятельность этих предприятий и организаций на прежнем уровне. Ведь ситуация с заболеваемостью коронавирусом становится всё более напряжённой, сообщает официальном сайт администрации региона.

Органичения по ковиду

Новые запретительные меры, введенные в регионе с 21 июня, не так жёстко ограничивают работу предприятий общепита, как это было в первую и вторую волну пандемии. Например, они коснутся заполняемости залов. Допустимое число гостей срезали до 50% с формулировкой «от максимально возможного». Та же ситуация и с фуд-кортами в торговых центрах — только 50% гостей.

Вакцинировать от ковида планируют 60% работников системы общепита.

До 4 июля в клубах, кафе и ресторанах даже разрешили танцы, конкурсы и караоке. Но чтобы веселиться по полной, снова придется доказать свою «привитость» от коронавируса или предъявить отрицательный тест на COVID-19.

Рестораторы и отельеры надеются, что после массовой вакцинации от ковида список ограничений, как минимум, не расширится. А в идеале с заведений общественного питания будут сняты и уже введенные ограничительные меры.