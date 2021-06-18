Рейсовый автобус с пассажирами загорелся в Камешковском районе

В Камешковском районе загорелся рейсовый автобус, следовавший по маршруту. «ПАЗик» направлялся из Второво во Владимир сегодня в полдень. На момент инцидента в салоне транспортного средства находились 12 человек. По информации пресс-службы регионального управления МЧС, пострадавших и погибших в результате происшествия нет. Все пассажиры и водитель смогли эвакуироваться самостоятельно.

— На место назамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения и потушили пожар на площади 18 квадратных метров. До приезда сотрудников МЧС России из автобуса самостоятельно эвакуировались 12 человек, погибших и пострадавших нет, — информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. — К тушению привлекались 2 единицы техники и 6 человек.

Пассажиры смогли эвакуироваться из автобуса самостоятельно

По информации спасателей, пассажиры автобуса уехали с места происшествия попутным транспортом. Как добрались эти люди, неизвестно. Нет пока точных данных и по причине возникновения пожара в рейсовом автобусе. Что привело к возгоранию, еще предстоит установить.

Автобусы горят

Возгорание автобуса в Камешковском районе – случай не единичный. Время от времени такие происшествия случаются. Так, 29 мая во Владимире загорелся автобус «Скания», курсировавший по маршруту № 12С. Это произошло на перекрёсте улицы Верхняя Дуброва и проспекта Ленина. Площадь возгорания составила порядка 0,5 кв. метров. Выяснилось, что вспыхнул моторный отсек. Погибших и пострадавших, к счастью, удалось избежать. В салоне автобуса находились 35 пассажиров, все они успели быстро выйти на улицу.

В апреле на проспекте Ленина, возле остановки «Руслан и Людмила», вспыхнул автобус № 17. Дым валил из моторного отсека. Обошлось без пострадавших.

В марте загорелся автобус № 22 марки «Волгабас». Пожар произошел на улице Совхозной. Огонь повредил колесо и часть салона. Пострадавших не было. Пассажиры автобуса самостоятельно вышли из общественного транспорта.

С транспортом беда

Общественный транспорт вообще самая горячая тема последних дней. По крайней мере в областном центре. Сегодня во Владимире на маршруты не вышли автобусы четырех рейсов, обслуживаемых компанией «АДМ». Перевозчик в одностороннем порядке отказался от нескольких направлений, сообщает мэрия.

Новый автобусный маршрут 19-С должен временно заменить 15-й и 21С. Он будет ездить от площади Победы через «Рябинку» до Энергетика. Вместо автобусов №№ 20С и 22 вышел 30С. Но он тоже сократит привычный маршрут. А значит многим, кто раньше мог добраться из пункта А в пункт В на одном автобусе, теперь придется ездить с пересадкой.