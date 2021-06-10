Регоператору доверят решать проблемы с перевозками во Владимирской области

Во Владимирской области рассматривают возможность введения единого регионального оператора по организации пассажирских перевозок. Это будет частная компания, подконтрольная администрации области. Ее главной задачей станет создание единой сети маршрутов со стабильным расписанием движения автобусов и работоспособными перевозчиками.

Перевозчики уходят с рынка

На сегодня Владимир, Селивановский, Гороховецкий, Судогодский, Меленковский, Юрьев-Польский районы столкнулись с одинаковой проблемой — уходом перевозчиков с рынка. Местным властям приходится в срочном порядке или, как они выразились на совещании в администрации области, «в режиме ошпаренной кошки» искать замену перевозчикам. А альтернативы нет, потому что транспортные предприятия в один голос говорят, что большинство городских и пригородных маршрутов убыточны, и работа на них приводит к банкротству. Чиновники на местах не могут платить достаточные дотации, чтобы удержать перевозчиков на плаву. Поэтому нужен некий частный инвестор, который поддержит рублем перевозчиков, позаботится об обновлении автопарка и сохранит бюджетные расходы.

Аркадий Боцан-Харченко, вице-губернатор:

Вынужден констатировать, что дела в сфере перевозок общественным транспортом во Владимирской области обстоят, мягко говоря, неважно.

Большинство востребованных маршрутов убыточны. Подвижной состав состоит преимущественно из старых автобусов.

Эпидемия коронавируса усугубила проблему. Коммерческие перевозчики уходят с рынка.

Финансово-хозяйственное состояние госпредприятий оставляет желать лучшего.

Власти и перевозчики обсуждают несколько моделей работы регионального оператора.

Как это работает

Предлагается вариант передачи в концессию центрального автовокзала и станций в муниципалитетах. Частник будет вкладываться в их развитие и брать мзду с перевозчиков, либо с проданных билетов, либо с заездов на вокзал. Заключить соглашение с «Внешэкономбанком» на покупку автобусов для муниципальных перевозчиков с возможностью долгосрочных выплат. Это будет вариант государственно-частного партнерства. Или увеличить бюджетные дотации перевозчикам на убыточных маршрутах и возложить все траты по обновлению парка на казну.

Александр Картинкин, глава Гороховецкого района:

Что такое концессия? Наглядный пример «Теплогаза». Это завуалированная дополнительная плата населения.

На сегодня я не видел ни одного примера, где концессионер вложил свои собственные деньги в развитие отрасли. Вкладывается в тариф, и люди платят.

Поэтому говорить, что концессия решит нашу проблему, это нет.

Во главу угла надо поставить пассажира. Сегодня это социально значимая деятельность.

По опыту Твери

Общественники, власти и перевозчики детально разбирают опыт работы регоператора в Твери. Там, по мнению многих участников рынка, создана наиболее благоприятная модель. Автобусы ездят отменно, все они новые и безопасные, пассажиры имеют возможность сэкономить на поездках путем оплаты проезда онлайн и оформления месячных проездных. Без бюджетных трат не обошлось, но власти осилили расходы по работе частного регоператора.

Вячеслав Скороходов, глава администрации Ковровского района:

У перевозчиков сейчас крайне недостаточно средств, чтобы состав обновлять.

Зря, что ли, от Московской области получаем автобусы. Не от хорошей жизни.

Но если мы будем и дальше затягивать этот вопрос, то это будет как удавка на шею.

Дождемся банкротства предприятий.

«АДМ» на грани банкротства

Во Владимире крупнейший перевозчик «АДМ» находится на грани банкротства. На сайте «Руспрофиль» сообщается, что найдены сведения о наличии 115 исполнительных производств в отношении ООО «АДМ». Перевозчик отказался в марте от шести маршрутов, в июне — еще от семи. Нет никаких гарантий, что завтра он не уйдет с оставшихся 8 маршрутов.

Андрей Пантелеев, глава администрации Меленковского района:

Предприятие отказывается от двух маршрутов, хотя дотации, сколько можем, из бюджета оплачиваем. Реально закрываются маршруты.

Если раньше могли думать о лизинге на автобусы, то сейчас уже нет.

По предложенной системе пока ничего конкретного не сказано.

Мы сейчас обратились к губернатору, чтобы приобрести хотя бы пару автобусов, а то к осени перевозки у нас прекратятся.

Причин бедственного положения перевозчиков называется много. Эпидемия коронавируса и простой перевозок, падение пассажиропотока, сдерживание тарифа, затраты на оборудование для обеспечения безналичной оплаты проезда, новые правила проведения техосмотра с участием ГИБДД. По итогам совещания все решили, что надо срочно что-то менять. Но большинство не выбрало никакой конкретный вариант работы регоператора. В течение лета власти планируют просчитать выгоды и потери по каждой модели и определиться с какой-то одной.