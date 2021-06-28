Редкую птицу удалось сфотографировать около Владимира

Владимирский фотограф сумел запечатлеть в пролете очень редкую птицу. Черный аист занесен в Красную книгу сразу нескольких стран, включая Россию. Увидеть его – большая удача, а успеть снять – невероятное везение, говорят специалисты. По словам старшего преподавателя кафедры почвоведения, агрохимии и лесного дела Института биологии и экологии ВлГУ Руслана Жукова, птица эта скрытная, соседства с человеком не любит и предпочитает селиться в глухих лесах и в предгорьях возле водоемов. А потому снимок черного аиста, пролетающего рядом с городом, — событие.

— Черного аиста мой друг-фотограф снял пару дней назад. Птица была выявлена недалеко от трассы Владимир — Радужный. В 11 км от нашего города. Это своего рода сенсация, — говорит Руслан Жуков. — Черный аист очень осторожен, не выносит соседства с человеком.

Черного аиста удалось впервые заметить рядом с Владимиром.

По словам Руслана Жукова, уникальный снимок прислал ему фотограф-любитель Александр Шулаев. В прошедшую субботу он по традиции взял с собой аппарат и вышел снимать природу. Среди экземпляров, которые попали в объектив, и черный аист.

— Александр Викторович давно увлекается природой. Он всегда снимает птиц, насекомых и присылает мне снимки, чтобы я определил, кто на них, — говорит Руслан Жуков. — В субботу он мне прислал фото с черным аистом. Он сделал целую серию снимков хорошего качества. Я ему сразу позвонил и сказал, что это сенсация.

Первая встреча

Черный аист встречается так близко к Владимиру впервые, уверяет специалист. Ранее птица была замечена на окраинах. 3-4 пары есть в Гороховецком, Гусь-Хрустальном и Вязниковском районах. Ценно то, что сейчас увидеть редкую птицу удалось рядом с местом жительства людей.

— Столь скрытная птица появилась так близко к городу – вот это очень интересный факт. Мы уже связались с орнитологами, связались с дирекцией особо охраняемых природных территорий. Они создают Красную книгу Владимирской области. Думаю, через семь лет наше открытие будет зафиксировано в новой редакции.

Руслан Жуков говорит, что птица, которая попала на фото, половозрелая. Об этом свидетельствует цвет оперенья. Окрас очень яркий. При этом размножаться черные аисты способны только к третьему году жизни. Так что это особь немолодая.

Установить мониторинг

Недалеко от территории, где была зафиксирована встреча с птицей, протекает Клязьма, есть и другие озера. Не исключено, что именно в этих местах птица и кормилась. И утром перемещалась от водоема к водоему, говорит Руслан Жуков. Теперь за местом, где был обнаружен черный аист, будет установлено наблюдение. Важно сейчас, когда удалось встретить редкую птицу, начать мониторинг.

В будущей редакции Красной книги Владимирской области место и время встречи с черным аистом будет отмечено.

На весь регион гнездится 4-5 пар черного аиста.

Утверждать, что черный аист, который попал на фото, является гнездящимся, биолог не может. Руслан Жуков не исключает, что эта птица просто не нашла себе пару и является одиночной. При этом специалист надеется, что рядом с городом удастся обнаружить и гнездо. Но это можно установить только в результате наблюдения.