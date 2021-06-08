Ребенку-диабетику вернут деньги за льготное лекарство

Семье ребенка-инвалида вернут деньги, затраченные на приобретение лекарства. Препарат пациентке, страдающей сахарным диабетом 1-го типа, назначил лечащий врач Центральной районной больницы в Суздале. Выдать его должны были бесплатно, однако в аптеке сослались на отсутствие лекарства.

Помощь прокуратуры

Мама девочки обратилась в прокуратуру. Вмешательство надзорного ведомства сразу же ускорило процесс. Встав на защиту интересов пациента, прокуратура обратилась с иском в суд.

— Прокурором в суд направлено исковое заявление с требованием о взыскании с Суздальской районной больницы потраченных денежных средств за лекарственный препарат. Иск прокурора удовлетворен, решение суда в законную силу не вступило, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Этот случай неединичный. Ранее «Призыв» уже рассказывал о жительнице Мурома, инвалиде первой группы. Только благодаря вмешательству прокуратуры пациентка смогла получить лекарственный препарат, ориентировочная стоимость одной упаковки которого составляет 8,6 миллиона рублей. Аналоговых замен на территории Российской Федерации у него на сегодняшний день нет.

Дополнительные 415 миллионов на лекарства

Ситуация с обеспечением льготников бесплатными лекарствами остаётся во Владимирской области непростой. Как сообщила на пресс-конференции временно исполняющая обязанности вице-губернатора области Ольга Гребнёва, жалобы от жителей региона поступают ежедневно. Каждое лекарство проверяют в ручном режиме.

Вот такие пачки мне приходят ежедневно жалоб по лекарствам.

Как можно человеку прервать курс лечения?

Что делать-то?

На закупку лекарств на региональном уровне для федеральных и региональных льготников ушло свыше миллиарда рублей. Однако этих денег не хватило. Из регионального бюджета дополнительно выделено еще 415 млн рублей.

Число рецептов, находящихся на отсроченном лекарственном обеспечении, по сравнению с январем и февралём уменьшилось. По федеральной льготе остаются 215 таких рецептов, по региональной – 3200. Три месяца назад количество отстроченных рецептов по федеральной льготе составляло около трёх тысяч, а по региональной превышало шесть тысяч.

По мнению Ольги Гребнёвой, избежать лекарственного «апокалипсиса» позволит централизованная закупка препаратов. Работу ряда главных врачей государственных больниц и поликлиник по выписыванию рецептов для льготников чиновница раскритиковала, назвав провалом.