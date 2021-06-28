Пять жителей Владимирской области утонули в водоемах за выходные

Сразу пять трагедий на воде произошло на водоемах Владимирской области за минувшие аномально жаркие выходные. Погибли пять жителей региона: три женщины и два мужчины. Точные причины случившегося сейчас устанавливаются.

Пять трагедий

В пятницу, 25 июня, Главное управление МЧС России получило сообщение о том, что в поселке Красная Горбатка, вблизи стадиона «Олимп», на реке Колпь утонула 42-летняя женщина. Данное место запрещено для купания, там установлены информационные аншлаги.

В этот же день в реке Клязьме в Ковровском районе удалось обнаружить тело 47-летнего мужчины. Известно, что он утонул 20 июня в Камешковском районе.

В субботу, 26 июня, трагедия произошла вблизи деревни Дорофеево Судогодского района. В реке Судогде утонула 29-летняя женщина. Тело погибшей достали из воды сотрудники аварийно-спасательной службы Владимирской области.

В этот же день в чрезвычайное ведомство поступило сообщение о том, что в реке Пекше у деревни Зайково Кольчугинского района в месте, не оборудованном для купания, утонул мужчина. Ему было 34 года. Тело извлекли спасатели спасательной станции Собинки.

Ещё два происшествия произошли в воскресенье в Муромском и Александровском районах. В Муромском районе у населенного пункта Афанасово из реки Илевна, Катышевская плотина, очевидцы вытащили из воды тело погибшего 68-летнего мужчины. В Александрове на озере Дичковское утонула 60-летняя женщина.

— В настоящее время по всем фактам гибели устанавливаются обстоятельства. По предварительной информации, большинство трагедий произошли из-за злоупотребления гражданами спиртными напитками во время отдыха на воде, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Большинство трагедий спровоцировало злоупотребление алкоголем на отдыхе.

Тревожная статистика

Погибших на воде детей за минувшие выходные нет. Между тем статистика очень тревожная. По данным на 28 июня, в водоемах региона уже погибли 19 человек. Среди них – 6 детей.

Напомним, что с 18 по 20 июня в водоемах утонули сразу трое юных жителей Владимирской области. Это также пятница и выходные – дни, когда на пляжах особенно много отдыхающих.

Из-за установившейся знойной погоды жители региона спешат на водоемы. К сожалению, игнорирование элементарных правил безопасности и рекомендаций по купанию приводит к трагедиям. Главное управление МЧС России напоминает о смертельной опасности неосторожного купания. Соблюдайте правила безопасности, не купайтесь в нетрезвом виде и при наличии хронических заболеваний. И не забывайте, что дети и пожилые родственники должны находиться под постоянным контролем, призывают спасатели.