Пьяному водителю за смерть человека дали 6 лет колонии

Во Владимире вынесен приговор водителю, по вине которого погиб пешеход. В момент трагедии находившийся за рулём был пьян. Более того, прав у него не было. Их его лишили за езду под мухой. В Юрьевце этот лихач выехал на тротуар и сбил женщину. Та потом умерла в больнице. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 6-ти лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу пока не вступил.

Что выяснил суд

Авария произошла в сентябре прошлого года ночью. Как установил суд, нетрезвый мужчина 35-ти лет ехал на «Volkswagen Passat» в микрорайоне Юрьевец областного центра.

— Двигаясь задним ходом по дворовой территории на улице Михалькова, он применил небезопасный маневр влево, заехал на тротуар и совершил наезд на пешехода. От полученных телесных повреждений женщина скончалась 18 сентября в больнице, — пояснила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

В судебном заседании мужчина вину в совершении преступления признал частично. По его версии, когда он управлял автомобилем, то был трезвым, как стёклышко. А уж выпил потом, после ДТП. В машине. С расстройства.

Государственный обвинитель эту версию опроверг.

Он представил суду исчерпывающие доказательства того, что подсудимый врёт. Рулил тот пьяный, сбил человека — всё банально и, увы, трагично.

Суд признал водителя виновным. Его действия квалифицированы по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Приговор — 6 лет колонии-поселения и лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 9 месяцев.

Пьяный враг на дороге

С начала года во Владимирской области по вине пьяных водителей случилось 22 аварии. Сотрудники ГИБДД оформили 646 водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом виде.

К сожалению, поведение пьяных на дороге сопряжено с трагедиями. И жертвами становятся посторонние люди, в том числе дети. Буквально вчера прокуратура области сообщила о страшном происшествии. Пьяный водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Погиб и он сам, и ребёнок, находившийся в салоне. Ещё трое несовершеннолетних пассажиров находятся в больнице.

А сейчас пьяные опасны ещё и в связи с тем, что на улице — жара. Она усугубляет действие алкоголя. Трезвым, и то нелегко. В целом за май и июнь на дорогах области случилось 248 ДТП, в результате которых 34 человека погибли и 318 — ранены.