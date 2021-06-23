Пушкин — наше всё даже за решёткой

В колониях и тюрьмах есть свои ценители прекрасного. В местах не столь отдалённых прошла всероссийская акция «Твои друзья — книги». В её рамках составили рейтинг самых читаемых стихотворений среди осужденных, сообщила пресс-служба УФСИН России по Владимирской области. Из стихотворений Александра Пушкина они больше всего ценят «Няне» и «Зимний вечер». У Михаила Лермонтова предпочитают «Бородино». Читают Александра Блока — «Ночь, улица, фонарь…». Само собой, любят «Письмо матери» Сергея Есенина. И ещё знают стихотворение Афанасия Фета «Печальная береза».

— Акция «Твои друзья — книги» направлена на развитие у осужденных творческих и интеллектуальных способностей. Она популяризирует чтение отечественной и зарубежной литературы. И знакомит с современными авторами, — пояснили сотрудники пенитенциарной системы.

Инициатор мероприятия — Центр общественных связей Федеральной службы исполнения наказаний.

В рамках акции в колониях и тюрьмах осужденным читали лекции. Там проводили читательские конференции, делали библиографические обзоры о писателях и поэтах, устраивали книжные выставки.

Романтика большой дороги

Разница в литературных вкусах проявилась и в географическом плане. Например, в вязниковской исправительной колонии № 4 спецконтингент предпочитает приключенческие книги. Там состоялась лекция, посвященная творчеству писателя Кирилла Андреева. Он был знатоком научно-фантастической литературы и автором книг о Жюле Верне, Стивенсоне, Дюма, Хемингуэе.

Андреев в советское время работал в популярном журнале «Искатель».

В ИК-7 п. Пакино Ковровского района осужденные, состоящие в кружке «Любители книг», провели читательскую конференцию по творчеству Сергея Никитина. Тот был родом из Коврова. Обсуждали его труды, зачитывали цитаты.

— Потом осужденные по желанию рассказали о своих любимых писателях и книгах. Они делились тем, чем им так дороги эти произведения, как они повлияли на их жизнь, мировоззрение, мышление, что они нашли для себя в этих книгах, — возвышенно описывает действо пресс-релиз регионального УФСИН.

А в покровской тюрьме № 1 и во владимирской «пятёрке» собрались люди очень серьёзные. Они замахнулись на Фёдора Михайловича, понимаете ли, нашего Достоевского. Его роман «Преступление и наказание» — один из самых читаемых в местах лишения свободы. Вот его и обсуждали.

Владимирский централ литературным просвещением занимался только среди части спецконтингента. Литературная акция затронула отряд хозяйственного обслуживания. Для хозобслуги организовали книжную выставку и литературный час «Память огненных лет». Осужденные прочитали рассказы и стихотворения, посвященные Великой Отечественной войне.