Прокуратура нашла сайты, торгующие свидетельствами о сдаче ЕГЭ

Кольчугинские прокуроры выявили пять сайтов, занимающихся продажей поддельных свидетельств о сдаче Единого государственного экзамена. Посетителям там предлагали документ, выполненный на бланке Гознак. Вход на эти сайты свободный, не требующий регистрации.

— На данных интернет-ресурсах неопределенному кругу лиц – пользователям сети Интернет предлагается приобрести за плату без фактического прохождения самой процедуры сдачи ЕГЭ свидетельство о его сдаче, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Надзорное ведомство направило в Кольчугинский городской суд пять административных исковых заявлений о признании размещенной на сайтах информации запрещенной на территории нашей страны. Порталы прокуратура потребовала заблокировать. Акты прокурорского реагирования сейчас находятся на рассмотрении.

За подделку официального документа, его сбыт либо использование предусмотрена уголовная ответственность.

Своим умом

Между тем во Владимирской области продолжается сдача госэкзаменов. Основной период завершился 25 июня. С 28 июня по 2 июля проходит резервный период. Он предусмотрен для тех, кто пропустил аттестацию в основной период из-за болезни, карантина или по иной уважительной причине, а также для тех, кто не завершил экзамен в основной срок.

Дополнительный период проведения ЕГЭ пройдет с 12 по 17 июля.

В этот период могут пройти испытания те, кто пропустил основной и резервный сроки или не завершившие выполнение экзамена в основной или резервный день по уважительной причине.

Предварительные итоги ЕГЭ на минувшей неделе озвучила директор департамента образования Ольга Беляева. Владимирская область оказалась в ряду середнячков в России по сдаче госэкзаменов. По некоторым дисциплинам показатели даже чуть выше. Так, десять учеников 11-х классов региона сдали историю на 100 баллов. Хорошие результаты и по физике — шесть ребят сдали этот предмет на 100 баллов.

— Возьмём литературу. Ученики повысили общий средний балл на 3%. Но только один ученик сдал на 100 баллов. Нельзя сказать, что ученики стали сдавать хуже из-за того, что пережили две пандемии и связанные с ними ограничения. Ученики собрались с силами и показали достойные результаты, — считает Ольга Беляева.

Максимальный результат по русскому языку получили 13 выпускников, ещё шесть — по химии и 1 — по географии.

В департаменте образования подчеркнули, что в пунктах проведения экзаменов приняты все необходимые меры безопасности: уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, бесконтактная термометрия на входе, использование средств индивидуальной защиты.

Ход экзаменов в регионе контролируют общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных аудиториях организовано видеонаблюдение в режиме онлайн.

Ранее «Призыв» сообщал, что в опорном вузе Владимирской области ВлГУ уже работает приемная комиссия. В этом году университету выделили 2200 бюджетных мест.