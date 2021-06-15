Прокуратура нашла нарушения в организации питания детей-сирот

Прокуратура Владимира провела проверку в образовательных учреждениях для детей-сирот и выявила массу нарушений. Все они связаны с организацией питания воспитанников. Надзорное ведомство побывало в четырех учреждениях.

Не прошли проверку

Во Владимирском детском доме им.К.Либкнехта прокуроры зафиксировали нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В ходе проверочных мероприятий отсутствовали необходимые пробы готовой продукции в течение 48 часов, имелись нарушения в заполнении бракеражного журнала, это журнал контроля качества готовой продукции. Также отсутствовали приборы измерения температуры и влажности воздуха на складе, допущенные работники кухни не прошли ежедневный гигиенический осмотр перед началом рабочего дня.

В Специальной коррекционной образовательной школе-интернете города Владимира для детей с тяжелыми нарушениями речи отсутствовали необходимые пробы готовой продукции в течение 48 часов, спецодежду работники кухни хранили совместно с верхней одеждой персонала.

Надзорное ведомство проверило 4 учреждения

В школе-интернате № 30 нашли нарушения в заполнении бракеражного журнала. Также в учреждении отсутствовали приборы измерения температуры и влажности воздуха на складе. Спецодежда кухонных работников хранилась совместно с уличным уборочным инвентарем. В муниципальном комбинате питания «Сунгирь» отсутствовали необходимые пробы готовой продукции в течение 48 часов, нашли и нарушения при хранении продуктов на складе.

Наказали директоров

По итогам проверки восемь руководителей образовательных учреждений наказали.

— В этой связи прокуратурой города в адрес директоров указанных учреждений внесены представления, по результатам их рассмотрения 8 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, — говорится на сайте областной прокуратуры.

Один из руководителей учреждений оштрафован за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания по статье 6.6 КоАП РФ – «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Сумма штрафа не уточняется. Однако по этой статье на должностных лиц он составляет от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Напомним, что в течение учебного года организацию питания детей надзорные ведомства проверяют в школах региона. Особое внимание уделяется качеству используемого сырья, соблюдению технологического режима, правил санитарии и гигиены.

Ранее «Призыв» рассказывал, что после прокурорской проверки чиновника ковровской мэрии призвали к ответу за убитые дороги.