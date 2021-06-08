Приложение для бизнес-коммуникаций Jivo присоединяется к экосистеме Сбера

Сбер и основатели коммуникационной платформы Jivo (ООО «Живой Сайт») Тимур Валишев и Николай Иванников подписали юридически обязывающую документацию о приобретении Сбером 100% компании. Закрытие сделки ожидается в июле 2021 года после получения необходимых согласований. Основатели платформы продолжат работать в компании, Тимур Валишев — в роли генерального директора, Николай Иванников — технического директора.

Jivo (6+) — омниканальное приложение для поддержки клиентов и продаж в онлайн-каналах. Решение объединяет в одном приложении чат для сайта с функцией сбора лидов, приём обращений из мессенджеров, приложений, соцсетей, e-mail, звонки и SMS, чат-боты и встроенную CRM, а также интеграции со всеми популярными системами аналитики, CMS и CRM.

Jivo займет важное место в экосистеме Сбера. Среди прочего сервис расширит набор доступных клиентам каналов коммуникации с компаниями Сбера, в том числе дополнит возможности взаимодействия с виртуальными ассистентами семейства Салют на всех поверхностях их присутствия, включая мобильные приложения (Сбербанк Онлайн и Сбер Салют) и смарт устройства, а также внутри приложений на платформе SmartMarket. Благодаря интеграции Jivo предприниматели получат новый эффективный канал коммуникаций с многомиллионной аудиторией сервисов Сбера. Для пользователей общение с компаниями станет персонализированным, удобным и быстрым.

Jivo — лидирующий сервис на рынке коммуникационных платформ, который успешно развивается как в России, так и за рубежом. Эта сделка поможет ускорить реализацию наших стратегических планов в b2b направлении, а также принесёт синергетический эффект компаниям экосистемы. Мы рады присоединению к экосистеме Сбера команды Jivo, которая сумела завоевать доверие сотен тысяч бизнесов и создать продукт мирового уровня без привлечения инвестиций.

Лев Хасис

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Для нас сделка со Сбером — логичный шаг в развитии бизнеса, он открывает колоссальные возможности для роста за счёт доступа к ресурсам экосистемы и глубокой интеграции с её элементами. Это принесет пользу как бизнесам, которые используют наше приложение для коммуникации с клиентами, так и пользователям, которые каждый день общаются с компаниями. Благодаря инвестициям в команду продукт станет более функциональным

Тимур Валишев

Основатель, генеральный директор Jivo

По данным статистического сервиса BuiltWith (2021г.), Jivo занимает более 50% рынка в России и находится на третьем месте по популярности в мире: Jivo установлен на более чем 270 тыс. сайтах.