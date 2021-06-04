Пожер в театре

Причину пожара в театре драмы установили дознаватели МЧС

Виновник случившегося предстанет перед судом

Дознаватели МЧС завершили расследование уголовного дела по факту пожара во Владимирском областном драматическом театре. Установлено, что причиной пожара стала неосторожность работника подрядной организации. В момент возникновения пожара он проводил электромонтажные работы и текущий ремонт систем освещения. Для этого рабочий использовал кустарно изготовленный электрический сварочный аппарат, уточняет пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.

За халатность житель Владимира теперь ответит перед судом по статье 168 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности».

Дело передано в суд

Заместителем прокурора города Владимира утвержден обвинительный акт в отношении 54-летнего местного жителя, осуществлявшего электромонтажные работы в здании Владимирского академического областного драматического театра. Уголовное дело по существу будет рассмотрено мировым судьей судебного участка № 6 Ленинского района города Владимира,- сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Перед судом предстанет 54-летний электромонтер.

В огне сильно пострадали сцена, зрительный зал и фойе 2-го этажа. Фото администрации Владимирской области

Электромонтажник использовал кустарно изготовленный электросварочный аппарат.

Максимальное наказание, которое грозит по статье 168 УР РФ виновнику пожара, — лишение свободы на срок до одного года.

Реконструкция театра

Пожар в областном театре драмы произошел 29 июня прошлого года. Огонь уничтожил и повредил находящиеся в помещениях театра имущество, оборудование, отделочные покрытия и конструктивные элементы здания на общую сумму более 353 миллионов рублей. Несущие конструкции не пострадали и подлежат ремонту.

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Пожар в театре произошел летом 2020 года. Фото «Призыва»

Проект восстановления Владимирского театра драмы вышел на завершающую стадию. Когда он будет готов, станет ясно, какие ремонтные работы потребуются, и сколько это примерно будет стоить. Тогда можно будет вести переговоры с Министерством культуры о вхождении в федеральные программы. Может быть, какую-то часть работ получится провести на областные деньги, а затем получить федеральную поддержку. Ход восстановления театра прокомментировала директор департамента культуры администрации области Алиса Бирюкова.

Мы заинтересованы максимально ускорять процесс возвращения нашей труппы на основную сцену, — подчеркнула директор департамента культуры, — потому что, чего скрывать, им достаточно тяжело скитаться по другим площадкам и регионам. Спасибо Минкульту, что нас поддерживали и в рамках «Больших гастролей», тем не менее для артистов это очень тяжело, когда нет стабильных условий работы.

Ориентировочно комплект проектно-сметной документации на реконструкцию театра должен быть готов к августу.

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Ольга Ефремова

Фото «Призыва»

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