Причину пожара в театре драмы установили дознаватели МЧС

Дознаватели МЧС завершили расследование уголовного дела по факту пожара во Владимирском областном драматическом театре. Установлено, что причиной пожара стала неосторожность работника подрядной организации. В момент возникновения пожара он проводил электромонтажные работы и текущий ремонт систем освещения. Для этого рабочий использовал кустарно изготовленный электрический сварочный аппарат, уточняет пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.

За халатность житель Владимира теперь ответит перед судом по статье 168 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности».

Дело передано в суд

— Заместителем прокурора города Владимира утвержден обвинительный акт в отношении 54-летнего местного жителя, осуществлявшего электромонтажные работы в здании Владимирского академического областного драматического театра. Уголовное дело по существу будет рассмотрено мировым судьей судебного участка № 6 Ленинского района города Владимира,- сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Перед судом предстанет 54-летний электромонтер.

Электромонтажник использовал кустарно изготовленный электросварочный аппарат.

Максимальное наказание, которое грозит по статье 168 УР РФ виновнику пожара, — лишение свободы на срок до одного года.

Реконструкция театра

Пожар в областном театре драмы произошел 29 июня прошлого года. Огонь уничтожил и повредил находящиеся в помещениях театра имущество, оборудование, отделочные покрытия и конструктивные элементы здания на общую сумму более 353 миллионов рублей. Несущие конструкции не пострадали и подлежат ремонту.

Проект восстановления Владимирского театра драмы вышел на завершающую стадию. Когда он будет готов, станет ясно, какие ремонтные работы потребуются, и сколько это примерно будет стоить. Тогда можно будет вести переговоры с Министерством культуры о вхождении в федеральные программы. Может быть, какую-то часть работ получится провести на областные деньги, а затем получить федеральную поддержку. Ход восстановления театра прокомментировала директор департамента культуры администрации области Алиса Бирюкова.

— Мы заинтересованы максимально ускорять процесс возвращения нашей труппы на основную сцену, — подчеркнула директор департамента культуры, — потому что, чего скрывать, им достаточно тяжело скитаться по другим площадкам и регионам. Спасибо Минкульту, что нас поддерживали и в рамках «Больших гастролей», тем не менее для артистов это очень тяжело, когда нет стабильных условий работы.

Ориентировочно комплект проектно-сметной документации на реконструкцию театра должен быть готов к августу.