вакцинация от коронавируса

Предприятия Владимирской области премируют сотрудников за прививку от коронавируса

Муромским заводчанам обещают 5 тысяч рублей

Ряд предприятий Владимирской области внедряет систему премирования работников, привившихся от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Бонусы уже предусмотрены сотрудникам ковровского завода им. В.А. Дегтярёва и двум компаниям Гусь-Хрустального − «Бау Текс» и «Опытный стекольный завод». Привитым работникам Муромского стрелочного завода обещают премии в размере 5 тысяч рублей. При этом бонус получат не только недавно привившиеся сотрудники предприятия, но и те, кто вакцинировался раньше – при предъявлении сертификата. Также на заводе сейчас прорабатывают вопрос о бесплатном тестировании своих сотрудников на антитела к COVID-19.

Многие не делают прививку, уверенные в их наличии. Когда будет конкретная информация, люди смогут принимать взвешенные решения. Также есть предварительные договорённости о выездах мобильных бригад для вакцинации непосредственно на предприятии, − сообщил директор по качеству АО «Муромский стрелочный завод» Андрей Алексеев.

Бонус получат и те, у кого на руках уже есть сертификат о вакцинации.

Паспорт коллективного иммунитета

Промышленные предприятия Владимирской области могут оформить паспорта коллективного иммунитета работников к коронавирусу. Для этого не менее 60 процентов работников от фактической численности должно быть привито от коронавируса в срок до 1 августа 2021 года. В зачёт идут также переболевшие COVID-19 после 1 января текущего года сотрудники. А к 1 сентября количество привитых должен составлять не менее 80% от фактической численности работников.

Предприятия с паспортами коллективного иммунитета работников к коронавирусу будут находиться в режиме наибольшего экономического благоприятствования в случае ухудшения эпидемиологической ситуации и, как следствие, ужесточения ограничительных мер, направленных на противодействие распространению опасного вируса, — уточняют в пресс-службе «Белого дома».

Заявки на оформление таких паспортов принимают в департаменте экономического развития Владимирской области. Справки по телефону — (4922) 33-18-48. Достоверность данных проверяет региональный облздрав.

Вакцинация продолжается

По состоянию на 28 июня 107 715 жителей Владимирской области завершили полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

В Глобусе выстроилась очередь на вакцинацию

В гипермаркете «Глобус» выстраиваются очереди на вакцинацию. Фото «Призыва»

Первый этап вакцинации прошли 131 809 человек.

Напоминаем, что в регионе продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Запись открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться на вакцинацию можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства. Ознакомиться с перечнем пунктов вакцинации можно по ссылке.

Накануне во Владимирскую область поступила партия препаратов от коронавируса. Речь идет о 17 400 дозах вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

Фото пресс-службы администрации Владимирской области

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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