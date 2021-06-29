Предприятия Владимирской области премируют сотрудников за прививку от коронавируса

Ряд предприятий Владимирской области внедряет систему премирования работников, привившихся от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Бонусы уже предусмотрены сотрудникам ковровского завода им. В.А. Дегтярёва и двум компаниям Гусь-Хрустального − «Бау Текс» и «Опытный стекольный завод». Привитым работникам Муромского стрелочного завода обещают премии в размере 5 тысяч рублей. При этом бонус получат не только недавно привившиеся сотрудники предприятия, но и те, кто вакцинировался раньше – при предъявлении сертификата. Также на заводе сейчас прорабатывают вопрос о бесплатном тестировании своих сотрудников на антитела к COVID-19.

— Многие не делают прививку, уверенные в их наличии. Когда будет конкретная информация, люди смогут принимать взвешенные решения. Также есть предварительные договорённости о выездах мобильных бригад для вакцинации непосредственно на предприятии, − сообщил директор по качеству АО «Муромский стрелочный завод» Андрей Алексеев.

Бонус получат и те, у кого на руках уже есть сертификат о вакцинации.

Паспорт коллективного иммунитета

Промышленные предприятия Владимирской области могут оформить паспорта коллективного иммунитета работников к коронавирусу. Для этого не менее 60 процентов работников от фактической численности должно быть привито от коронавируса в срок до 1 августа 2021 года. В зачёт идут также переболевшие COVID-19 после 1 января текущего года сотрудники. А к 1 сентября количество привитых должен составлять не менее 80% от фактической численности работников.

— Предприятия с паспортами коллективного иммунитета работников к коронавирусу будут находиться в режиме наибольшего экономического благоприятствования в случае ухудшения эпидемиологической ситуации и, как следствие, ужесточения ограничительных мер, направленных на противодействие распространению опасного вируса, — уточняют в пресс-службе «Белого дома».

Заявки на оформление таких паспортов принимают в департаменте экономического развития Владимирской области. Справки по телефону — (4922) 33-18-48. Достоверность данных проверяет региональный облздрав.

Вакцинация продолжается

По состоянию на 28 июня 107 715 жителей Владимирской области завершили полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

Первый этап вакцинации прошли 131 809 человек.

Напоминаем, что в регионе продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Запись открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться на вакцинацию можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства. Ознакомиться с перечнем пунктов вакцинации можно по ссылке .

Накануне во Владимирскую область поступила партия препаратов от коронавируса. Речь идет о 17 400 дозах вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).