Потеряла в раздевалке, нашла в кустах: инструкция по поиску телефона

Потерянный телефон можно найти своими силами. Я в этом убедилась. Рассказываю, как в течение 4 часов успела телефон забыть, потерять, найти и вернуть. История из личного опыта о том, что даже в приличных местах люди творят неприличные вещи, а личные вещи могут оказаться совершенно в непредсказуемых кустах. Инструкция по поиску тоже будет.

Телефона нет

Стою на кассе, тянусь за телефоном, чтобы оплатить покупки. Телефона нет. Смотрю на часы, которые с ним связаны, — телефон не обнаружен. Наверное, оставила в машине. Плачу картой. По пути домой про телефон забываю. Занимаюсь домашними делами. В какой-то момент чувствую пустоту. Никто не пишет. Смотрю на часы. Телефона нет. Точно. Оставила в машине.

Подхожу к машине. Смотрю на часы. Телефона нет. А где же он? Наверное, оставила в фитнес-клубе. Звоню туда.

— Посмотрите, — говорю, — в детской или женской раздевалке.

— Нигде нет, — отвечают.

Звоню на телефон. Вызов идет. Трубку не берут.

— Если включен, значит, не украли, — обнадежила подруга.

— А как выключить телефон, если не знаешь пароль, и батарейки не вынимаются?

— И то правда, — соглашается.

Последний вызов

Время 16.00. Вспоминаю, когда видела телефон в последний раз. Около двух часов назад. Вспоминаю все: как заканчиваю разговор, кладу телефон на скамейку, как помогаю сыну одеться. Стою на кассе магазина. Телефон забыт в раздевалке. Теперь точно.

— Ну, приличное же заведение, не будут же там телефоны воровать, — бросаю подруге.

— Не знаю. Бывает, у меня после походов туда носки пропадают, — огорчает та.

Еду в фитнес-клуб. Иду в раздевалку. Смотрю на часы. Телефона нет. Хожу по всему клубу. Пусто. Звоним с администраторами на мой номер. Вызов идет, трубку не берут.

Появляется рабочая гипотеза: сейчас все телефоны выглядят одинаково, наверное, кто-то взял его по ошибке, бросил в сумку, сумка дома, телефон на беззвучном. Найдут — вернут. Прошу на рецепции сообщить мне, как что-то станет известно. Возвращаюсь домой.

Важная галочка

Время 17.00. Телефона нет уже три часа. Продолжаю на него звонить. Результата нет. И вдруг вспышка в памяти. Галочка! Когда-то поставленная галочка. О том, что я согласна на все. Кто читает эти условия, когда устанавливает программы?

Согласна на все, в том числе на обнаружение моего устройства. «Найти телефон», — вбиваю в поисковой строке. И это срабатывает.

Прямо сейчас проверьте, чтобы на вашем телефоне были включены функции «Местоположение» и «Найти устройство». Чтобы все сработало, надо, чтобы смартфон был включен и ловил Интернет. Телефон должен быть связан с аккаунтом Google и доступен в Play Market.

Все вышеупомянутое касается устройств на операционной системе Android. Примерно такой же механизм, но с некоторыми нюансами работает и для поиска смартфонов Apple.

Итак, щелкаю на поиск устройства. И оно найдено. На экране ноутбука геолокация — садовое товарищество за «Пекинкой». Рядом дом с номером. Еду туда не одна. Мало ли. Рабочая гипотеза все та же: уважаемые господа по ошибке взяли чужой телефон.

Уважаемые люди

Собираюсь прийти в чужой дом с вопросом, где мой телефон. Нужно ситуацию сгладить. Захожу в магазин за коробкой конфет. Покупаю коробку абрикосов. Вдруг никого не найду, хоть абрикосов поем.

Едем в садовое товарищество. Виды на любителя. На экране ноутбука расположение телефона, на телефоне подруги наше местоположение. Если придется вам отправиться на такие поиски, берите с собой кого-то разбирающегося в картах. Иначе провал.

Добрались. Мы ровно у того дома, где, возможно, находится мой телефон. Смотрю на часы. Телефона нет. Смотрим на ноутбук — телефон переместился к другому дому. Идем к другому. Все. Теперь мы точно на месте.

Перед нами высокий железный забор. Стучим в ворота. Никто не открывает. Хожу вокруг, кричу, зову хозяев. Смотрю на часы. Телефон рядом. Жму на часах кнопку «Найти устройство». Что-то начинает жалобно пищать в кустах.

Прислушиваюсь. Действительно, в кустах крапивы. Лезу туда. Копаюсь и достаю пакет. В пакете завернут телефон. Мой. Конец.

Какие выводы можно сделать из моего рассказа:

1. Оставлять телефон без присмотра, пусть и в приличном месте, — очень плохо. По возможности избегайте этого.

2. При невозможности соблюдения пункта 1 включите на телефоне заранее все функции, которые помогут его найти.

3. Без умных часов или фитнес-браслета даже точный адрес нахождения смартфона может оказаться бесполезным.

P.S. Забрав телефон, мы завернули обратно в пакет записку для похитителя с текстом «Телефон нашли и тебя найдем». Сатисфекшн, понимаешь ли. Абрикосы оказались кислыми.