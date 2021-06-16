Пострадавшего от вандалов аптекаря вернут на пешеходную зону Владимира

Владимирская пешеходная улица лишилась одного из главных арт-объектов — фигуры аптекаря. Городские власти вынуждены были его демонтировать. Массивная скульптура могла рухнуть на прохожих. Её изрядно расшатали глупые зеваки, залезавшие и облокачивавшиеся на аптекаря для удачного селфи. Сейчас специалисты думают, как сделать крепление фигуры более прочным. После чего аптекаря вернут на место. Это сделают в ближайшие дни, заверили в мэрии.

Вандалы XXI века

Вандалы оказались неравнодушны к аптекарю. Недавно популярные паблики облетело фото, где молодой человек залезает на скульптуру. И, похоже, он такой был не один. От таких физупражнений фигура аптекаря покосилась.

— Специалисты муниципального учреждения «Благоустройство» сняли фигуру с крепежей и отвезли на ремонт. Пока она на складе предприятия. Там решают, как зафиксировать объект на плитке на Георгиевской, чтобы избежать урона от вандалов, — сообщили в пресс-службе администрации Владимира.

Фигура аптекаря появилась на пешеходной улице в 2015 году.

Дурной пример заразителен. Видимо, молодые люди сочли идиотские манипуляции с аптекарем призывом к запуску челленджа и стали выкладывать в пабликах схожие фото с другими арт-объектами. Среди нормальных горожан негативную реакцию вызвал пост парня, объявившего о своем одиночестве и поиске девушки… верхом на скульптуре художника. Скульптура, кстати, стоит по соседству с аптекарем.

История и традиции

К сожалению, аптекарь уже не раз испытывал на себе налёты вандалов. Несколько раз у него с подноса воровали бронзовые пузырьки. Как бы их не крепили, всё равно их умудрялись умыкнуть. Пару раз это случилось в 2018 году.

Тогда же с мемориальной доски адмирала Лазарева «стянули» и морскую звезду. Скульптору Игорю Черноглазову пришлось делать новую.

Фигуры на пешеходной улице Георгиевской ставили со смыслом. Фармацевта — у старой аптеки.

— В начале XIX века этот флигель приобрел аптекарь Андрей Антонович Попке и открыл в нем «вольную аптеку». Интересно, что уже в 1873 году она называлась «старая владимирская аптека», — рассказала нам народный экскурсовод Татьяна Лысова.

Сейчас в этом здании музей «Старая аптека». В реконструированном интерьере сегодня можно увидеть более ста редких экспонатов аптечной серии, сохранились старинные издания фармацевтических книг, представлена экспозиция раритетной мебели. Как только бронзовый аптекарь появился у входа в музей, появилась традиция — для крепкого здоровья нужно потереть его нос и лысину.

Пешеходная улица Георгиевская звалась «Владимирским Арбатом» ещё два века назад.

Есть ритуал и для фигуры художника. На удачу нужно погладить клювик птички, сидящей на мольберте и словно наблюдающей за созданием городского пейзажа. Памятник художнику создан в память о мастерах Владимирской школы живописи. А все фигуры создал знаменитый владимирский скульптор, член Союза художников Игорь Черноглазов.

Он же создал и другие скульптуры на второй части пешеходной улицы, которую открыли в 2016 году. Это интерактивный памятник пожарному рядом со старейшей во Владимире пожарной частью. Нажмёшь насос — из брандспойта фонтанирует вода. Кроме того, есть скульптурная композиция мальчишки-шалопая и филёра (сыщика), который выглядывает из-за театральной тумбы.