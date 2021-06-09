Полсотни жителей Владимирской области заболели коронавирусом за последние сутки

Региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что за прошедшие 24 часа на территории Владимирской области лабораторно подтверждены 50 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это на четыре случая больше, чем накануне. Больше всего положительных тестов на COVID-19 получили жители Владимира – 8.

По пять заболевших в Муромском и Гусь-Хрустальном районах; по четыре – в Александровском и Петушинском; по три — в Ковровском, Кольчугинском, Камешковском и Вязниковском районах; по два — в Меленковском, Киржачском, Суздальском районах и в городе Радужном. Единичные случаи коронавируса выявлены в Юрьев-Польском, Собинском, Судогодском и Гороховецком районах.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 33 980 случаев заболевания.

По состоянию на 9 июня в медицинских организациях региона развернуты 738 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них заняты 77,9%, свободными остаются 163 койки. За последние сутки выздоровели 48 жителей Владимирской области, двое умерли.

Как переносят вакцинацию пожилые люди

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что вакцинация – самый эффективный способ снизить риски тяжелого течения заболевания, особенно это касается людей старшего возраста. Ранее «Призыв» сообщал, что по темпам вакцинации пенсионеров от коронавируса Владимирская область вышла на третье место в России. Именно в возрастной группе 60+ больше всего желающих сделать прививку.

— Люди пожилого возраста в зоне особого риска при заболевании коронавирусной инфекцией. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам, — заявляют в ведомстве.

Люди пожилого возраста переносят вакцинацию легко, без побочных эффектов. Это связано с особенностями иммунной реакции организма. Прививаться можно и тем, у кого имеются хронические заболевания, главное — сделать прививку, когда нет обострения, и в дальнейшем соблюдать меры предосторожности.

— Полноценный иммунитет формируется не ранее чем через 42-45 дней после первой прививки. Поэтому необходимо соблюдать меры безопасности до выработки антител: избегать скопления людей, носить маску в общественным местах, часто мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком, — говорится в пресс-релизе Роспотребнадзора.

Запись на вакцинацию для жителей Владимирской области открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122. Также записаться на вакцинацию можно обратившись в регистратуру поликлиники по месту жительства.