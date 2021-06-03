люди идут в маске

Полсотни владимирцев заболели коронавирусом за минувшие сутки

Скончались два человека

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило коронавирусную статистику. За последние 24 часа во Владимирской области лабораторно подтверждены 50 случаев заболевания. Это на одного человека меньше, чем накануне. В лидерах по-прежнему город Владимир, где положительные тесты на COVID-19 получили 10 человек. Второе место делят Гусь-Хрустальный и Муромский районы – по пять заболевших.

На третьем месте – Александровский и Петушинский районы, где зарегистрировано по 4 случая коронавируса. По три случая выявлено в Вязниковском, Кольчугинском, Ковровском и Камешковском районах. По два – в Собинском и Суздальском районах и в городе Радужном, по одному — в Меленковском, Киржачском, Юрьев-Польском и Селивановском районах.

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Больше всего заболевших снова во Владимире

Всего за время пандемии на территории Владимирской области зарегистрированы 33 688 случаев заболевания.

По состоянию на 2 июня в больницах региона развернуты 738 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Из них заняты 77,1%, свободными остаются 169 коек. За последние 24 часа победили болезнь 49 жителей региона, двое умерли.

В погоне за коллективным иммунитетом

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в стране нет третьей коронавирусной инфекции, а заболеваемость в России в целом снижается. Глава Минздрава допустил ослабление коронавирусных ограничений, когда против COVID-19 привьются 60% населения страны.

Если провакцинируется 60% населения, плюс количество переболевших, мы фактически создадим хороший иммунитет, поэтому будем смотреть за эпидситуацией, но послабления, конечно, будут по разным направлениям, — отметил он в беседе с ТАСС.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что приблизительный срок достижения коллективного иммунитета в России — сентябрь текущего года. Для этого необходимо привить почти 69 миллионов жителей страны. Как сообщает «Российская газета», опираясь на данные Минздрава, на данный момент план по вакцинации в России выполнен более чем на 25%. Между тем во Владимире, по данным мэрии, на 1 июня первым компонентом вакцины от коронавируса привились 30 612 жителей Владимира. Оба компонента вакцины получили 24 672 человека. Это всего 7% владимирцев. В очереди на прививку стоят еще 1069 граждан.

Напоминаем, что продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Записаться можно на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122. Также записаться на вакцинацию можно обратившись в регистратуру поликлиники по месту жительства.

Ранее «Призыв» рассказывал, что владимирцы за границей ждут признания «Спутника V» для поездки в прививочный тур.

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Юлия Денисова 

Фото «Призыва»

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