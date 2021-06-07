Полсотни случаев коронавируса выявили во Владимирской области за сутки

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает, что за прошедшие сутки на территории региона лабораторно подтверждены 50 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это на два больше, чем накануне. Больше всего заболевших – во Владимире. Сразу 11 человек. На втором месте – Муромский район, где положительные тесты на COVID-19 получили пять пациентов. Третье место делят Гусь-Хрустальный, Александровский и Ковровский районы, где выявлено по три случая заболевания.

По два случая зафиксировано в Вязниковском, Петушинском, Меленковском, Киржачском и Суздальском районах. Единичные случаи подтверждены в Юрьев-Польском, Селивановском, Собинском, Судогодском, Гороховецком районах и в городе Радужном.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 33 884 случая заболевания.

Из них:

7738 – во Владимире;

4102 — в Гусь-Хрустальном районе;

3724 — в Муромском районе;

2425 — в Ковровском районе;

2138 — в Александровском районе;

1988 — в Петушинском районе;

1429 — в Юрьев-Польском районе;

1319 — в Вязниковском районе;

1511 — в Кольчугинском районе;

1268 — в Суздальском районе;

1049 — в Собинском районе;

1063 — в Киржачском районе;

939 — в Меленковском районе;

780 — в Камешковском районе;

748 — в Гороховецком районе;

718 — в Селивановском районе;

523 — в Судогодском районе;

422 — в городе Радужном.

По состоянию на 7 июня в медицинских организациях региона развернуты 738 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Из них заняты 79,9%, свободными остаются 148 коек. Выздоровели за все время 31 532 человека, в том числе за прошедшие сутки 45 жителей Владимирской области. Не справились с болезнью за все время пандемии 1211 человек.

Моем руки, дезинфицируем гаджеты

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдать правила личной гигиены. Следует чаще мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, не касаться рта, носа или глаз немытыми руками, а также регулярно очищать поверхности и устройства, к которым прикасаетесь. Это экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни.

Напоминаем, что во Владимирской области работает Единый номер 122 по вопросам коронавирусной инфекции. Также можно обратиться на номер «горячей линии» областного департамента здравоохранения: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.

Ранее «Призыв» сообщал, что по темпам вакцинации пенсионеров от коронавируса Владимирская область вышла на третье место в России. Именно в возрастной группе 60+ больше всего желающих сделать прививку.