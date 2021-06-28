Погибла девушка и пострадали двое детей от наезда автокрана

Сегодня днём в Александрове случилась трагедия. Автокран сбил трёх пешеходов. Погибла девушка и пострадали двое детей. Все они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, дала предварительную информацию пресс-служба УМВД по Владимирской области.

— 28 июня около 14.40 у дома № 26 на улице Институтская в Александрове водитель автомобиля «Урал-5557», 1961 года рождения, допустил наезд на пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла девушка, личность которой в настоящий момент устанавливается, в медицинское учреждение доставлен 7-летний ребенок, — сообщили в пресс-службе.

По свидетельству очевидцев, среди пострадавших была ещё одна девочка. Но у неё врачи скорой помощи диагностировали ушибы и ссадины, и ребёнка отправили на амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Обсуждения трагедии появились в автомобильных пабликах в сети «В Контакте».

— Сделали дороги, теперь все гоняют. Больших машин очень много, «слепые зоны» же есть. За 5 метров водитель может не увидеть пешехода, Сейчас даже на пешеходному переходе страшно переходить дорогу. Если идёшь не по светофору, пока машины не остановятся, нельзя переходить, — комментируют случившееся жители Александрова.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 57 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. 8 человек погибли и 77 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 25 несовершеннолетних. Эта статистика вызывает тревогу у сотрудников ГИБДД. Число раненых среди несовершеннолетних за неделю выросло в 5 раз.

За 5 месяцев во Владимирской области зарегистрировано 70 аварий с участием несовершеннолетних, в результате которых 1 человек погиб и 76 детей были травмированы. 16 несовершеннолетних пешеходов пострадали на пешеходных переходах.

Добавлено в 20.00

Прокуратура области дала информацию о трагедии в Александрове. Она вышла в аккаунте данного ведомства в сети Инстаграм. Судя по сообщению, в ДТП погибла девочка и пострадал мальчик. Приводим сообщение полностью:

Прокуратура Владимирской области взяла на контроль ход проверки по факту дорожно- транспортного происшествия в Александрове.

По предварительной информации 28 июня 2021 года около 15 часов возле дома #26 на улице Институтской в городе Александрове водитель автомашины «Урал» совершил наезд на двух пешеходов.

Несовершеннолетние ( девочка и мальчик) в это время переходили дорогу по пешеходному переходу.

От полученных телесных повреждений девочка, 2009 года рождения, скончалась до приезда скорой помощи. Мальчик, 2013 года рождения, с множественными телесными повреждениями госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы.

Органами прокуратуры Владимирской области во взаимодействии с органами полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На место происшествия выезжал Александровский городской прокурор Роман Костин.

Результаты доследственной проверки находятся на контроле прокурора области.