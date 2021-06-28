Автокран сбил трех пешеходов

Погибла девушка и пострадали двое детей от наезда автокрана

Трагедия случилась в Александрове

Сегодня днём в Александрове случилась трагедия. Автокран сбил трёх пешеходов. Погибла девушка и пострадали двое детей. Все они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, дала предварительную информацию пресс-служба УМВД по Владимирской области.

— 28 июня около 14.40 у дома № 26 на улице Институтская в Александрове водитель автомобиля «Урал-5557», 1961 года рождения, допустил наезд на пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла девушка, личность которой в настоящий момент устанавливается, в медицинское учреждение доставлен 7-летний ребенок, — сообщили в пресс-службе.

По свидетельству очевидцев, среди пострадавших была ещё одна девочка. Но у неё врачи скорой помощи диагностировали ушибы и ссадины, и ребёнка отправили на амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Разметку на переходах надо оформлять дважды в год

Обсуждения трагедии появились в автомобильных пабликах в сети «В Контакте».

— Сделали дороги, теперь все гоняют. Больших машин очень много, «слепые зоны» же есть. За 5 метров водитель может не увидеть пешехода, Сейчас даже на пешеходному переходе страшно переходить дорогу. Если идёшь не по светофору, пока машины не остановятся, нельзя переходить,комментируют случившееся жители Александрова.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 57 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. 8 человек погибли и 77 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 25 несовершеннолетних. Эта статистика вызывает тревогу у сотрудников ГИБДД. Число раненых среди несовершеннолетних за неделю выросло в 5 раз.

Аварийность с несовершеннолетними высокая

За 5 месяцев во Владимирской области зарегистрировано 70 аварий с участием несовершеннолетних, в результате которых 1 человек погиб и 76 детей были травмированы. 16 несовершеннолетних пешеходов пострадали на пешеходных переходах.

Добавлено в 20.00

Прокуратура области дала информацию о трагедии в Александрове. Она вышла в аккаунте данного ведомства в сети Инстаграм. Судя по сообщению, в ДТП погибла девочка и пострадал мальчик. Приводим сообщение полностью:

Прокуратура Владимирской области взяла на контроль ход проверки по факту дорожно- транспортного происшествия в Александрове.

По предварительной информации 28 июня 2021 года около 15 часов возле дома #26 на улице Институтской в городе Александрове водитель автомашины «Урал» совершил наезд на двух пешеходов.

Несовершеннолетние ( девочка и мальчик) в это время переходили дорогу по пешеходному переходу.

От полученных телесных повреждений девочка, 2009 года рождения, скончалась до приезда скорой помощи. Мальчик, 2013 года рождения, с множественными телесными повреждениями госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы.

Органами прокуратуры Владимирской области во взаимодействии с органами полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На место происшествия выезжал Александровский городской прокурор Роман Костин.

Результаты доследственной проверки находятся на контроле прокурора области.  

 

Заглавное фото: AlexAutoLive | Александров

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель

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