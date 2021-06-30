Поездка в Краснодарский край: преодолеем сложности ограничений!

Многие жители Владимирской области срочно меняют свои планы на летний отпуск. После ужесточения правил заселения в гостиницы Краснодарского края туристы начали сдавать путевки на отечественный юг. Потому что хотят в Турцию. По словам представителей отрасли, сейчас эта процедура не носит массовый характер, но уже в ближайшее время желающих переоформить маршрут своего путешествия может стать больше. Что делать тем, кто все же решил отдохнуть на курортах Кубани?

В гостиницу с сертификатом

Причина отказа – ужесточение правил заселения. С 1 июля просто оплатить проживание в гостиницах, отелях, пансионатах, базах отдыха и гостевых домиках на территории Краснодарского края будет недостаточно. Ключи от номера дадут после предоставления сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Соответствующее постановление подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

Действие документа распространяется на всех без исключения отдыхающих – взрослых и детей.

А с 1 августа даже справка об отсутствии коронавируса не будет браться в расчет. Главным документом станет бланк об участии в прививочной кампании. И только несовершеннолетних допустят на территорию отеля по результатам исследования на ковид. ПЦР-тест с июля станет обязательным для детей всех возрастов.

Предоставить сертификат о вакцинации можно как бумажном, так и в электронном виде. Чтобы не было накладок, по возможности документы в дорогу лучше продублировать. С собой взять и сам бланк о прохождении прививочной кампании, и копию с QR-кодом, распечатанную с портала госуслуг. Совсем неплохо, если у вас будет доступ в Интернет и возможность продемонстрировать сертификат с экрана телефона.

Противопоказания к прививке

Тем, у кого есть противопоказания к прививке, стоит позаботиться о справке о медотводе. Получить ее надо еще до путешествия на юг. Выправить такой документ на месте, наверное, можно. Но очень сложно.

Поэтому решаем все вопросы на берегу. При этом противопоказания к вакцинации не освободят вас от обязанности сдать ПЦР-тест. Просто так, без документов заселиться в гостиницу нельзя даже пациентам с хроническими заболеваниями.

Противопоказания к вакцинации (по материалам сайта «Комсомольской правды«):

— гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины

— тяжелые аллергические реакции в анамнезе (к ним относятся: отек Квинке, анафилактический шок);

— острые инфекционные и неинфекционные заболевания — вакцинация проводится через 2-4 недели после выздоровления. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ прививку можно делать после нормализации температуры;

— обострение хронических заболеваний — вакцинация проводится через 2-4 недели после наступления ремиссии;

— возраст до 18 лет.

Есть также отдельные противопоказания для введения второго компонента вакцины. К ним относятся:

— анафилактический шок,

— тяжелые генерализированные аллергические реакции,

— судорожный синдром, температура выше 40°С и т.д.

Привиться ради отдыха

Сделать прививку ради путешествия на юг сейчас готовы только 3% опрошенных жителей страны. Такие данные приводит сервис поиска работы SuperJob. Для сравнения, ради путешествия за рубеж пройти прививочную кампанию не против каждый пятый. И только 19% респондентов заявили, что сделают укол независимо от условий, которые выдвигаются. При этом противников прививок оказалось значительно больше, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на SuperJob.

Эти цифры во многом объясняют тот факт, что туристы начинают отказываться от путешествий на юг. По данным главы Ассоциации туроператор России Майи Ломидзе, желающих отдохнуть на курортах Краснодарского края стало в разы меньше после введения коронавирусных ограничений.

— Количество заявок на аннулирование туров на курорты Краснодарского края, по предварительным данным, составляет на июль 30%, а на август — порядка 70%. Но это неокончательная цифра. Сколько туристов реально оформят заявки, пока неизвестно, — приводит слова Майи Ломидзе РИА Новости.

Не поеду на юг

Сколько точно отказов от путешествий в Краснодарский край оформляется жителями Владимирской области, точно пока неизвестно. Но представители туристических фирм говорят, что процесс запущен. После ужесточения правил регистрации в гостиницах люди начали звонить и интересоваться, как можно переоформить маршрут.

Некоторые настроены решительно и ехать на берег Черного моря в России больше не хотят.

Но терять заплаченные за путешествие деньги люди тоже не намерены.

— В начале сезона Российский Юг был единственным направлением. Некоторые, имея, например, депозиты от Турции, решили не ждать и перенести их на Россию. Теперь же альтернатива есть, и те, у кого позволяют сроки, меняют обратно, — рассказала «Призыву» турагент Ирина Новикова. — Не могу сказать, что сейчас наблюдается массовый отказ. Многие просто интересуются, можно ли отказаться от путешествия и вернуть свои деньги. Если потери большие, то оставляют спокойно и всё.

Турцию открыли

Сказать, что отказ носит массовый характер, нельзя, говорит менеджер туристической компании Анна Далечина. Скорее речь идет о том, что после открытия Турции желающие отдохнуть быстро переориентировались на эту страну. В августе большинство владимирцев планирует загорать именно за рубежом.

— У нас много заявок было на июнь, пока работала программа кешбэка, а на август такого объема заявок по России изначально не было. Как только открыли Турцию, основные заявки пошли по ней. Спрос на Россию автоматически упал, — говорит Анна Далечина. — А те, кто успел купить путевки на август, оповещены, что въезд осуществляется по прививочному сертификату. Они либо начали делать прививки, либо задумались над тем, чтобы их сделать.

Туроператоры предупредили о штрафах

Российские туристы, отказавшись от путешествий в Краснодарский край, скорее всего, потеряют в деньгах. Вернуть потраченное за неиспользованный отпуск можно. Но компенсация будет только частичной. Порядок выплат за аннулирование путевки разъяснила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ). По словам Ирины Тюриной, возвращать деньги туроператоры будут с учетом штрафов.

Главный вопрос, который стоит перед желающими сдать путевки, – сколько денег они потеряют?

— Туроператоры, скорее всего, будут возвращать деньги в соответствии с договором, то есть со штрафными санкциями, — приводит слова Ирины Тюриной информационное агентство «ТАСС».

При этом точно сказать, кто и сколько потеряет денег, нельзя. Все зависит от договора и конкретных условий отмены бронирования. Чем ближе к выезду, тем больше средств будет удержано. Прибавьте сюда переезд, особенно если тариф невозвратный.

— Например, по договору чаще всего отмена тура за месяц происходит с небольшими потерями (только если рейс регулярный и тариф невозвратный, теряется еще стоимость авиаперелета), — говорит Ирина Новикова. — Если люди будут отменять сейчас тур с вылетом 1-5 июля, то они теряют всю стоимость.

В случае отказа от исполнения договора туристу возвращается денежная сумма цены туристского продукта за вычетом фактически понесенных туроператором (турагентом) расходов (если иное не предусмотрено договором). Фактически понесенные расходы должны быть подтверждены исполнителем документально.

В случае несогласия с размером вычета турист вправе оспорить его в судебном порядке. При этом законом обязанность доказывать в судебном разбирательстве размер фактически понесенных расходов возлагается на ответчика, сообщает сайт Федерального агентства по туризму.

Невозвратная бронь