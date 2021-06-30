Подростки разгромили утиные домики в парке Мурома

В муромском парке 50-летия Советской власти подростки разгромили плавучие утиные домики, расположенные на пруду. С заботой о птицах их установили общественники, однако прослужили они недолго. Один домик школьники вытащили на берег, сломали крышу и разломали пенопласт, за счет которого плот держался на воде. У второго сломали только крышу. Третий домик подростки не тронули, возможно, просто не успели. Об этом сообщает портал «Муром24.рф».

Отметим, что территория парка 50-летия Советской власти в Муроме сейчас огорожена, там ведутся строительные работы. Подросткам это не помешало пробраться на территорию. Хулиганы попали на камеру видеонаблюдения. Поломкой утиных домиков они не ограничились. На видео также зафиксировано, как подростки скинули в пруд биотуалет.

Зоозащитники уберегут птиц от вандалов.

— В ближайшее время утки будут перевезены в дикий водоем! Такие люди у нас, делаешь для них, а они все ломают, — сказал порталу «Муром24.рф» председатель ВРОО «Правильная охота» Константин Поселенов.

Плавучие домики для уток общественники сделали в мае. За минувшую осень силами организации на водоемах области установили около 250 утиных гнезд.

6 тысяч уток выпустят в водоемы

В водоёмы Владимирской области в этом сезоне выпустят 6,2 тысячи особей молодых диких уток. Госохотинспекция областной администрации заключила с предпринимателем из Киржачского района госконтракт на поставку крякв.

Водоплавающие птенцы уже выпущены в Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Ковровском, Меленковском, Муромском, Судогодском и Суздальском районах. Накануне, 29 июня, очередной выпуск молодняка состоялся в Петушинском и Собинском районах.

Необходимые защитные и кормовые условия в летне-осенний период водоемы нашего региона уткам обеспечивают. А вот мест для гнездования на них мало. Выпуск искусственно выращенной дичи призван дополнить ее естественное воспроизводство. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Утки в городе

Утиные семейства уже не раз становились героями различных видео. Покидая водоемы, птицы показываются в городе. Ежегодно пересекающих проезжую часть уток удается снять в самом центре Владимира. В начале этого лета дикие птицы решили перейти дорогу со стороны бизнес-центра на Студеной горе. Маму с выводком заметили неравнодушные жители города. Люди вышли на проезжую часть, чтобы предупредить водителей. Происходящее удалось снять на видео. Милые кадры выложили в популярный городской паблик.