Победители Зеленого марафона во Владимире

Зеленый марафон прошел 5 июня на Театральной площади во Владимире, и стал одним из самых ярких спортивных проектов города в этом году. Участники смогли пробежать выбранные дистанции на 10 км или 4,2 км, а также впервые был дан старт для скандинавской ходьбы.

Среди участников Зеленого марафона были как известные спортсмены, так и любители бега. В дистанции на 10 км среди мужчин победу одержал Бородулин Илья, среди женщин – Волгина Наталья. В дистанции 4,2 км среди мужчин победа у Цветкова Кирилла, среди женщин – у Молчановой Натальи. В скандинавской ходьбе также были победители – Туманов Игорь и Тюлькова Ольга.

Спортсмены, которые бежали дистанцию 10 км смогут узнать свой результат по ссылке.

Подробная информация о Зеленом марафоне и о победителях размещена также на сайте проекта: https://greenmarathon.ru/