Петра Мельникова будут судить за незаконное обналичивание денег

Уголовное дело в отношении Петра Мельникова направлено в Октябрьский районный суд города Владимира. Сын экс-директора завода «Автоприбор» (тот в январе 2021 года осуждён на 8 лет лишения свободы) подозревается в незаконном обналичивании 30 миллионов рублей. По версии следствия, криминальный эпизод имел место быть в начале 2011 года. Потом Пётр Мельников выехал за границу. Его объявили в международный розыск. Летом прошлого года подозреваемого экстрадировали из Литвы. Теперь ему суждено предстать перед Фемидой.

Тонкости квалификации

Следствие считает, что Пётр Мельников действовал не один, он был с подельником. Тот скрылся. Сейчас находится в международном розыске. А сыну экс-директора завода придётся отвечать за изготовление и сбыт в кредитные организации платежных поручений, не являющихся ценными бумагами.

Тут есть нюанс. Статья 187 УК РФ, которую вменяют в вину Петру Мельникову, содержит две части — первую и вторую. Квалифицирующий признак второй — совершение преступления организованной группой. Соответственно, и санкции разнятся. По части первой максимальное наказание — лишение свободы на срок до 6 лет, по части второй — до 7 лет.

Петру Мельникову вменяется в вину первая часть. Между тем СК чётко указывает на коллективные действия. «По версии следствия, с января по март 2011 года обвиняемый, находясь на территории города Владимира, действуя группой лиц по предварительному сговору, изготовил и сбыл в кредитные организации платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами», — говорится в пресс-релизе Следственного управления.

Впрочем, юридическая казуистика — дело тонкое и для обычного человека тёмное.

Пётр Мельников дожидается суда, находясь под стражей. Эта мера пресечения избрана судом по ходатайству следователя СК России.

Оценка ущерба

Ещё один момент. В прошлом году, когда Петра Мельникова экстрадировали из Литвы в Россию по требованию Генеральной прокуратуры РФ, в материалах фигурировали другие сроки и другая сумма нанесённого им ущерба.

— Установлено, что с января 2010 года по январь 2014 года в г. Владимире Мельников изготовил и сбыл распоряжения о переводе денежных средств и документы, предназначенные для неправомерного осуществления приема и выдачи денежных средств на сумму свыше 513 млн рублей, — сообщил сайт Генпрокуратуры.

Это может означать только две вещи. Либо в процессе расследования часть эпизодов отпала, и остался тот, что имел наиболее вескую доказательную базу. Либо со временем Петру Мельникову будут предъявлены новые обвинения.

Кстати, тогда «око государево» раскрыло некоторые подробности схемы обналичивания денег.

— Между организациями, подконтрольными членам преступной группы, производилось транзитное перечисление денежных средств по фиктивным сделкам, указанным в платежных документах, для обналичивания через счета юридических и физических лиц, — говорилось в пресс-релизе. — Такая преступная схема использовалась для сокрытия Мельниковым и другими членами преступной группы незаконной деятельности лиц, пользовавшихся услугами по обналичиванию денежных средств за вычетом от общей суммы от 2,2 до 3%.