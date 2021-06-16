Первый теленок зубра родился в вольере национального парка «Мещера»

Радостной новостью поделились сотрудники национального парка «Мещера». В демонстрационном вольере, расположенном в деревне Савинская Гусь-Хрустального района, случилось пополнение. Родился теленок зубра. И он стал первым, родившимся в стенах демонстрационного вольера. Появление на свет теленка не стало неожиданностью. Еще зимой в национальный парк привезли беременную самку.

— В январе из Муромского заказника мы привезли в вольер уже беременную самку, так что этого пополнения мы ждали, — рассказали сотрудники нацпарка «Мещера» в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Родившийся теленок зубра чувствует себя хорошо и выглядит вполне здоровым. На видео, снятом сотрудниками нацпарка, видно, как малыш гуляет по лесу вместе со своей мамой. О кличке зубренка пока не сообщается. Вероятно, это связано с тем, что еще не удалось определить его пол. Мама теленка так оберегает своего малыша, что пока не подпускает близко работников вольера.

— Мы будем следить за новым обитателем вольера и делиться этими новостями с вами, — обещают сотрудники нацпарка «Мещера».

Сейчас в вольере живут семь редких парнокопытных.

Влада, Влия, Власта

Зимой обитателям вольерного комплекса в деревне Савинская жители Владимирской области помогали придумывать клички. Только самец был назван Мереском. Четыре взрослые самки и теленок женского пола ожидали имени.

Принять участие в обсуждении смогли все желающие. Было лишь одно условие. Все имена для самок должны начинаться с букв «Вл». Почему так? Сотрудники «Мещеры» объяснили «Призыву», что в международной племенной книге зубра остались свободными только сочетание этих букв.

В итоге пользователи предложили более 40 вариантов имён, из которых выбраны 5. Это Влада, Влия, Власта, Владычица, Влюбимка.

При этом остальные предложенные имена не пропадут, заверяют сотрудники нацпарка. Их будут использовать по мере необходимости. Не исключено, что при выборе клички для рожденного теленка зубра предложенные владимирцами варианты пригодятся.

Справка. С февраля 2020 года в вольерном комплекс национального парка «Мещера» живёт зубр Мереск из нижегородского зоопарка. В январе 2021 года в вольер перевезли 5 диких зубров из Муромского заказника.

Ранее «Призыв» рассказывал, как и когда можно посетить вольерный комплекс с зубрами в деревне Савинская. Увидеть редких животных можно только с сопровождающим, в противном случае вход на территорию питомника запрещен. А пока наша программа «Точка на карте» предлагает совершить виртуальное путешествие в гости к европейским зубрам, которые вот уже больше трех десятилетий живут вольной популяцией на территории Клязьминско-Лухского заказника.