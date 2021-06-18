Первые ягоды начали продавать во Владимире

Под небольшим навесом, хоть как-то защищающим от солнца, Татьяна Константиновна с супругом проведут полдня. Пять литров земляники, которую набрали рано утром, пенсионеры планируют продать до трех часов пополудни. Чтобы не голодать, с собой взяли три термоса и что-то в корзинке. На ярмарку приехали подготовленными. Тут они «прописались» на все лето. Будут торговать ягодами, овощами и фруктами. Все выращено на своем огороде. И только землянику собрали в лесу, на полянках.

Полтора квадратных метра

За прилавком в полтора квадратных метра сегодня можно стоять вдвоем. Соседка, торговавшая рядом, не пришла. Супруги заняли два деревянных стульчака. Хорошо, что со спинкой, есть на что опереться. За утро успели устать. Набрали шесть литровых ведерок земляники. Планируют продать их по 500 рублей.

Цены эти, говорят пенсионеры, они держат уже третий год. Если поднимешь, люди будут проходить мимо. Не потому что не хотят, а потому что не могут себе позволить свежих ягод за такую стоимость.

— Покупатель небогатый. Порой бабушка пройдет, посмотрит и следует дальше. Я же понимаю, что денег нет. Бывает так: угощу или цену снижу. Или вот ребенок пробежит, посмотрит на ягоды. Так дам в руку. Пусть попробует, — говорит Татьяна Константиновна. — Мы ведь сами на рынок не за богатством пришли. Просто летом есть возможность подзаработать к пенсии.

Чтоб собрать землянику, пенсионеры встали затемно. До рассвета уже успели набегаться. В лесу провели четыре часа. Их искусали мошки и комары. Но свои шесть литров супруги взяли.

Ягодные места не раскрывают: где-то в Юрьеве-Польском районе. Сейчас, говорят, земляники немного. Но скоро она пойдет. Но тогда и желающих прогуляться с корзинкой будет больше.

Литр земляники стоит 500 рублей, стаканчик 500 мл – 250 рублей, стаканчик 200 мл — 100 рублей.

— Сейчас земляника еще цветет. Приходится выборочно брать. Долго очень получается. Сегодня мы собрали шесть литров, бродили четыре часа. Когда ягод станет больше, мы столько же времени будем их собирать, потому что будет много народа. Дольше бегаешь, дольше ищешь.

Утеплимся к зиме

На деньги, вырученные с продажи, супруги проживут всю зиму.

— Будет на что утеплиться, — уточняет супруг.

Сейчас за землянику получается выручить около двух с половиной тысяч рублей в день. Часть средств уходит на бензин. Из Юрьева-Польского района до Владимира надо еще добраться. Полторы тысячи — аренда торговой точки. Но это в месяц.

Через неделю начнется клубника, потом пойдут огурцы, груши, яблоки, помидоры. Супруги клянутся, сорта у них сладкие и большие — с кулак. Круглое лето — лучок, зелень. За пучок просят по 25 рублей. Клиентов много постоянных. Тех, кто всегда приходят за свежими овощами именно к ним. На прилавке — сплошные витамины.

— Люди охотно спрашивают ягоды, всем хочется витаминов. А мы только рады. Здесь торгуем уже несколько лет. Начинали еще на трубах творог продавать. Нас тут знают местные, ждут.

Лето на даче

Вера Захаровна сегодня тоже вышла на рынок. Предлагает жителям города жимолость и свежие огурцы. Все вырастила своими руками на даче. Летом перебирается на приусадебный участок и там живет. Недалеко от Владимира. Добраться до ярмарки можно на общественном транспорте.

У нее первой среди всех продавцов пошли свежие огурцы. Продает их по 200 рублей за килограмм. В магазине дешевле. Но тут экологичный продукт. А потому покупателей хватает.

— Я стараюсь в это время года всегда брать овощи и фрукты на таких вот ярмарках. Очень жду, когда начнется сезон. Вот сегодня килограмм возьму, салатик сделаю. Вкусно и полезно, — говорит покупатель Марина Остогова.

Жимолости на рынке не мало. Ягода, говорят продавцы, полезная. А стоит дешевле клубники или земляники. Маленький стаканчик можно приобрести за 70 рублей, побольше — за 150, а литровое ведерко за 300. К обеду, считает Вера Захаровна, ягод у нее не останется.

— Люди активно спрашивают жимолость. А цена такая уже несколько лет. Снижать ее не будем. Иначе наш труд будет обесценен.

Клубника пошла

Мимо запаха клубники в середине июня пройти невозможно. Еще в начале недели на рынках и ярмарках продавали ягоды из Краснодарского края. В среднем по 250 рублей за килограмм.

К пятнице вышли бабушки со спелыми плодами со своего огорода. Стоимость самая разная: от 200 до 300 рублей за литровое ведерко. Те, кто купил и попробовал, говорят, ягоды сочные.

— Я в начале июня покупала привозную клубнику: крупная, красная, но вкуса нет. Хотела детей побаловать в связи с каникулами, но есть без сливок или сахара было невозможно. А тут даже на запах остановилась. Внешне не такая красивая клубника, маленькая, но ароматная. Не зря, что купила. Съели очень быстро, — рассказывает Анна Новикова.

Скоро, говорят специалисты, владимирская клубника должна пойти.

На улице солнце. И если ягоду поливать, то тепла и влаги хватит. У кого клубники очень много, выйдут на ярмарки и рынки. Бабушки говорят, что цену снизят, если соберут хороший урожай.

В конце месяца клубнику можно будет купить куда дешевле. Если на компот или варенье, тогда стоит подождать. А если просто поесть, то можно уже начинать.