Первые деньги на юбилей Суздаля пойдут на спортзоны и парковки

Суздаль получил 35 миллионов рублей. Это дотация областного бюджета на подготовку к празднованию 1000-летия города. Деньги пойдут на разработку и реализацию проектов благоустройства общественных и спортивных пространств. Уже в этом году в парке культуры и отдыха имени 950-летия Суздаля откроют новую спортивную зону. На строительство памп-трека и велодрома потратят 25 миллионов рублей. Ранее глава администрации города Сергей Сахаров говорил о возможности построить площадку для воркаута и скалодром в том же парке. Также область направила на благоустройство территории парка 3,2 миллиона рублей.

Суздаль юбилейный

— К 2024 году Суздаль преобразится не только внешне. Он должен стать образцом города с высоким уровнем жизни людей — красивый, гармоничный, с отличной социальной инфраструктурой и суперсовременным комплексом жизнеобеспечения. При этом должна быть полностью сохранена атмосфера древнего музея под открытым небом, — написал в своей странице «ВКонтакте» губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

7,3 миллиона рублей потратят на проект платных парковок в Суздале.

Суздальские парковки сделают по стандартному сценарию больших городов. С паркоматами, приложениями, регистрацией и оплатой онлайн. Поддержку в строительстве парковок обещают предоставить из регионального бюджета. Но все деньги, собранные с паркоматов, станут доходной статьей Суздаля.

Александр Ремига, заместитель губернатора Владимирской области:

Выносные парковки рассматриваются в плане развития Суздаля. Их три. Две из них необходимо строить уже.

Они будут комплексные. В том числе для туристических автобусов.

На парковках будут предусмотрены туалеты и все необходимые условия для караванинга.

Что ещё построят

К юбилею Суздаля планируют также построить школу с бассейном на 1200 мест. Пока идёт подготовка проектно-сметной документации по этому объекту. На торгах выставлен контракт стоимостью 15 миллионов рублей на разработку проекта школы. Подрядчикам дают целый год на проведение инженерных изысканий, разработку проекта и согласование архитектурно-градостроительного облика объекта в администрации Суздаля.

К празднованию 1000-летия города возможен перенос из центральной части города учебно-производственных мастерских Суздальского индустриально-гуманитарного колледжа, подразделений МВД, МЧС России и прокуратуры. Эта идея сейчас в стадии обсуждения.

В «дорожную карту» включены работы по строительству и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения, тепло- и электроснабжения, по обновлению уличного освещения. Запланирована реконструкция 3 пешеходных мостов, сквера Д.М. Пожарского и памятника суздальцам, погибшим в Великой Отечественной войне. Отремонтируют сеть городских пешеходных дорожек. Обновят смотровые площадки «Ильинский луг» и Златоустовского кладбища. А ещё рекультивируют мусорный полигон у деревни Хламово.

В Суздале хотят вернуть улицам исторические названия.

Директор областного департамента ЖКХ Елена Семёнова на одном из последних совещаний сообщила о выделении более 22 миллионов рублей на модернизацию котельной. И порядка 20 миллионов рублей — на реконструкцию городских сетей водоснабжения.

В Суздале на 9 кв. километров исторической части города находятся 306 памятников архитектуры истории и культуры. 4 из них вошли в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Имеются 5 монастырских ансамблей, 30 церквей, 16 колоколен, десятки великолепных образцов гражданской застройки. Город Суздаль входит в популярный маршрут «Золотое кольцо России». Это способствует притоку туристов в город.