Перинатальный центр Владимира получит пристрой для статуса

Появятся новые отделения для беременных и новорожденных

Во Владимире на территории перинатального центра хотят построить корпус с новыми отделениями для соответствия статусу данного медицинского учреждения. Переговоры с Минздравом на получение финансирования уже ведутся. Правда, пока не так успешно, как хотелось чиновникам и медикам на местах. Об этом на своей первой пресс-конференции заявила врио вице-губернатора Владимирской области Ольга Гребнева. Включению в нацпроект «Здравоохранение» мешает три обстоятельства: по бумагам перинатальный уже есть, хоть и не в полном объеме, число родов в регионе падает (большой отток рожениц в соседние регионы) и обеспеченность койками в роддомах выше средних показателей по стране.

Сказка только на бумаге

Ольга Гребнева, врио вице-губернатора Владимирской области

  • Перинатальный центр — сказка. На бумаге прекрасно.
  • Но перинатальный центр не соответствует тем порядкам, какие прописаны. Когда пишется перинатальный центр, подразумеваются определенные отделения. А их там нет.
  • А когда мы идем в Минздрав и просим, дайте нам перинатальный центр. А нам говорят, он у вас есть.
  • Вот эта бутафория. Не надоело в ней жить?

Перинатальный центр во Владимире открылся в 2012 году после 20-летней стройки

Валерий Горев, главный неонатолог департамента здравоохранения Москвы:

Основное отличие от роддома в том, что его специалисты занимаются не только родоразрешением, но и проблемами зачатия, вынашивания и послеродового наблюдения. Такие центры созданы для тех пар, у которых появились проблемы с вынашиванием, родоразрешением. В перинатальные центры могут быть направлены женщины, у которых в прошлом несколько беременностей заканчивалось выкидышами, пары, которые более года не могут забеременеть, будущие мамы, у которых возникает опасность для жизни плода или ее самой. Также в перинатальный центр могут быть направлены женщины, ожидающие появления сразу двоих или троих малышей, поскольку велик риск того, что детки будут иметь низкую массу тела при рождении.

Больше половины беременных приезжают рожать во Владимир

Денег пока нет

О разработке проекта корпуса перинатального центра говорили в прошлом году во время обсуждения бюджета на 2021 год. Тогда депутат Заксобрания области Ирина Кирюхина просила включить в расходы порядка 15 миллионов рублей на подготовку документов по пристрою. Но тогда денег не нашли. Как, впрочем, и на майском заседании ЗС, когда распределяли 2 миллиарда рублей, поступивших с налогов с организаций, такого решения не приняли. Сейчас Ольга Гребнева взяла этот вопрос под личный контроль и обещала найти другой способ получить средства на этот пристрой.

Ольга Гребнева, врио вице-губернатора Владимирской области

  • У нас смертность превысила рождаемость в три раза. С рождаемостью тяжко. Сказать — беги, рожай… Это показатель социально-экономический.
  • Заставить людей рожать — нужно создать условия для этого. Рост по рождаемости есть по вторым, третьим детям.
  • Большое число женщин уезжают рожать в Москву, Московскую область.

Во Владимирской области за январь-май на свет появилось 3960 детей, из них 1537 — во Владимире. Для сравнения, за этот же период 2020 года показатели были меньше на 4,3%. Новоиспеченный куратор системы здравоохранения настаивает, что ковид и в целом тревожная ситуация с медициной в регионе ослабили желание молодых семей заводить детей. Но цифры не дают таких выводов. Это подтверждают и владимирские медики.

Владимирские мамы стали чаще рожать вторых и третьих детей

Акушерский корпус в Коврове

Сейчас все силы и средства брошены на другой важный объект — акушерский корпус в Коврове. Врио заместителя губернатора Ольга Гребнёва на днях проинспектировала ход работ. Подрядчику настоятельно рекомендовали ускориться, чтобы выполнить контракт в срок – до конца 2021 года. Этот объект финансируется по нацпроекту «Здравоохранение», он находится на жестком контроле региональных и федеральных ведомств. Вероятно, что по итогам его реализации и будет принято решение о выделении средств на следующий объект — пристрой к перинатальному центру во Владимире.

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Анна Тумановская

Фото «Призыва»

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