Перинатальный центр Владимира получит пристрой для статуса

Во Владимире на территории перинатального центра хотят построить корпус с новыми отделениями для соответствия статусу данного медицинского учреждения. Переговоры с Минздравом на получение финансирования уже ведутся. Правда, пока не так успешно, как хотелось чиновникам и медикам на местах. Об этом на своей первой пресс-конференции заявила врио вице-губернатора Владимирской области Ольга Гребнева. Включению в нацпроект «Здравоохранение» мешает три обстоятельства: по бумагам перинатальный уже есть, хоть и не в полном объеме, число родов в регионе падает (большой отток рожениц в соседние регионы) и обеспеченность койками в роддомах выше средних показателей по стране.

Сказка только на бумаге

Ольга Гребнева, врио вице-губернатора Владимирской области

Перинатальный центр — сказка. На бумаге прекрасно.

Но перинатальный центр не соответствует тем порядкам, какие прописаны. Когда пишется перинатальный центр, подразумеваются определенные отделения. А их там нет.

А когда мы идем в Минздрав и просим, дайте нам перинатальный центр. А нам говорят, он у вас есть.

Вот эта бутафория. Не надоело в ней жить?

Перинатальный центр во Владимире открылся в 2012 году после 20-летней стройки

Валерий Горев, главный неонатолог департамента здравоохранения Москвы:

Основное отличие от роддома в том, что его специалисты занимаются не только родоразрешением, но и проблемами зачатия, вынашивания и послеродового наблюдения. Такие центры созданы для тех пар, у которых появились проблемы с вынашиванием, родоразрешением. В перинатальные центры могут быть направлены женщины, у которых в прошлом несколько беременностей заканчивалось выкидышами, пары, которые более года не могут забеременеть, будущие мамы, у которых возникает опасность для жизни плода или ее самой. Также в перинатальный центр могут быть направлены женщины, ожидающие появления сразу двоих или троих малышей, поскольку велик риск того, что детки будут иметь низкую массу тела при рождении.

Денег пока нет

О разработке проекта корпуса перинатального центра говорили в прошлом году во время обсуждения бюджета на 2021 год. Тогда депутат Заксобрания области Ирина Кирюхина просила включить в расходы порядка 15 миллионов рублей на подготовку документов по пристрою. Но тогда денег не нашли. Как, впрочем, и на майском заседании ЗС, когда распределяли 2 миллиарда рублей, поступивших с налогов с организаций, такого решения не приняли. Сейчас Ольга Гребнева взяла этот вопрос под личный контроль и обещала найти другой способ получить средства на этот пристрой.

Ольга Гребнева, врио вице-губернатора Владимирской области

У нас смертность превысила рождаемость в три раза. С рождаемостью тяжко. Сказать — беги, рожай… Это показатель социально-экономический.

Заставить людей рожать — нужно создать условия для этого. Рост по рождаемости есть по вторым, третьим детям.

Большое число женщин уезжают рожать в Москву, Московскую область.

Во Владимирской области за январь-май на свет появилось 3960 детей, из них 1537 — во Владимире. Для сравнения, за этот же период 2020 года показатели были меньше на 4,3%. Новоиспеченный куратор системы здравоохранения настаивает, что ковид и в целом тревожная ситуация с медициной в регионе ослабили желание молодых семей заводить детей. Но цифры не дают таких выводов. Это подтверждают и владимирские медики.

Владимирские мамы стали чаще рожать вторых и третьих детей

Акушерский корпус в Коврове

Сейчас все силы и средства брошены на другой важный объект — акушерский корпус в Коврове. Врио заместителя губернатора Ольга Гребнёва на днях проинспектировала ход работ. Подрядчику настоятельно рекомендовали ускориться, чтобы выполнить контракт в срок – до конца 2021 года. Этот объект финансируется по нацпроекту «Здравоохранение», он находится на жестком контроле региональных и федеральных ведомств. Вероятно, что по итогам его реализации и будет принято решение о выделении средств на следующий объект — пристрой к перинатальному центру во Владимире.