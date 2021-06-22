Перевозчик «АДМ» возвратился к билетам на «катушках»

Во Владимире пассажирам автобусов № 26 и 28 отказывают в безналичной оплате проезда. Информация об этом появилась во владимирских автомобильных пабликах «ВКонтакте». Пост подтвердили и в компании «АДМ», которая обслуживает эти маршруты. Сказали, что вчера такое дело практиковалось. Но сегодня, заверили нас, все автобусы вышли в рейс с валидаторами.

Живые деньги

— Кондукторы настоятельно просят платить наличными. У меня денег с собой не было. Мне нагрубили, но не выгнали. Было очень неприятно. Зачем тогда вообще запускали транспортные карты и покупали валидаторы, если ими не пользуются? — возмущается пассажир 26-го маршрута Денис.

В автобусах № 26 и 28 стали выдавать бумажные билеты с «катушек».

В соцсетях появилась версия того, почему кондукторы вынуждены требовать с пассажиров наличные. Живые деньги-де нужны предприятию, чтобы элементарно выдавать зарплату сотрудникам. С безналичным расчётом есть сложности. Так это или нет, сказать не берёмся. Но вот что точно известно, так это про обязанность «АДМ» работать с валидаторами хотя бы до конца месяца.

— Перевозчик «АДМ» обязан работать в июне по транспортным картам и осуществлять безналичную оплату проезда, — сообщили в компании «Ситикард», обслуживающей транспортные карты во Владимире. — В июле уже контракт не будет действовать. Такая информация поступила от перевозчика.

Нужна альтернатива

Ранее компания «АДМ» заявляла, что не получила от администрации города компенсацию за провоз пассажиров по единому социальному проездному. Хотя отчетность всю мэрии предоставляла.

Горожане уже столько слышали взаимных претензий от мэрии и перевозчика, что не в состоянии понять, кто прав, а кто виноват. Да простому пассажиру это и неважно. Главное, чтобы везли более или менее комфортно, а расплатиться можно было хоть наличными, хоть транспортными, хоть банковскими картами.

То же и с единым проездным билетом. С июля «АДМ» перестанет по нему работать. И в «Ситикарде» уже предупредили пассажиров об этом. На остальных автобусных и троллейбусных маршрутах проездной действует. Достаточно оперативно к системе подключились и новые перевозчики – «РТС» и «Транссовт», которые стали работать на бывших маршрутах «АДМ».

Единый проездной стоит 1500 рублей. Разовая поездка — от 22 до 24 рублей в зависимости от маршрута и вида транспорта.

Последние рокировки с маршрутами и перевозчиками показали, что в срок на работу и учебу приехать из спальных районов и присоединенных территорий можно только с пересадками. Поэтому вопрос покупки единого проездного предельно актуален. Бумажной версии нет с прошлого года. Оформить можно транспортную карту через «Ситикард» или многофункциональный центр предоставления услуг.

Адреса и графики работы офисов МФЦ и ООО «Владикард»:

МФЦ на Октябрьском проспекте, д. 14, телефон 32-27-69;

МФЦ на Суздальском проспекте, д. 26, телефон 31-30-50;

МФЦ на ул. Ноябрьской, д. 8а (мкр. Юрьевец); телефон 26-16-30;

Административный офис по работе с клиентами ООО «Владикард»: ул. Мира, д. 34, офис 213, телефон 77-97-53.