Перевозчик «АДМ» ушёл с шести автобусных маршрутов

Компания «АДМ» с сегодняшнего дня перестала обслуживать шесть автобусных маршрутов во Владимире: № 6С, 13С, 22, 29С, 54 и 55С. На них заступили другие перевозчики. Большая часть этих маршрутов соединяет основную часть города с присоединёнными территориями. Первое сообщение о ротации перевозчиков, как ни странно, пришло не из официальных источников. Об этом написала группа «PRO Транспорт» Владимир News.

— С 1 июня 2021 года компания ООО «АДМ» прекращает свое существование. Её выкупила Ярославская компания ООО «Русич». Маршрут 54 временно отдан ИП Тимофеев А.В. Маршруты 29С и 22С временно отданы АО «Владимирпассажиртранс». Маршрут 13С временно отдан ООО «ОКТО». Маршруты 6С и 55С временно отданы ООО «Виктория». Более подробная информация по прекращению работы ООО «АДМ» пока не опубликована, — говорится на странице «PRO Транспорт» Владимир News.

Откуда информация

В группе пояснили, что всю информацию получили напрямую от владимирских перевозчиков. Собрание по поводу сложившейся ситуации на рынке те провели накануне вечером. С их слов, закрыть брешь в маршрутах настоятельно просили чиновники. Новость от «АДМ» о прекращении обслуживания пришла нежданно-негаданно. Перевозчики сами между собой решили, кому какие направления взять.

До 1 июня ООО «АДМ» обслуживала маршруты № 6С, 7С, 12С, 13С, 15, 20, 21С, 22, 22С, 26, 28, 32, 54, 55С, 56.

В группе «PRO Транспорт» Владимир News участники обсуждения считают, что «АДМ» отказалась от самых невыгодных маршрутов. Они длительные, везут жителей Энергетика, Мосино, Шепелево, Лунево, Левино Поле. Альтернатив у жителей нет.

— Информация о смене перевозчика пришла в нашу группу «Пригород» в вайбере поздним вечером. Многие побоялись, что 55С вообще не придет. Подстраховались, договорились с соседями доехать на машине. Сегодня на утренний рейс приехал маленький автобус типа «ГАЗель». У нас же автобус на 5 деревень: Шепелево, Никулино, Злобино, Вилки, Аббакумово. Еле уселись, — рассказывают пассажиры.

Повезло ещё и с тем, что закончился учебный год. Школьники все по домам и дачам. Да и погода без дождя. Люди шли пешком до центральных дорог, где можно пересесть на проходящие пригородные.

Тенденция нарастает

В мэрии Владимира никаких новостей о случившемся пока нет. На сайте администрации последние новости — о коронавирусе и высадке деревьев.

— У нас вопрос только с маршрутом № 56, на который сегодня не вышел перевозчик. Сейчас управление транспорта решает, кем его заменить, — проинформировал начальник управления по связям с общественностью и СМИ Александр Карпилович.

Телефон управления транспорта и связи Владимира — 53-31-35.

Автобусный маршрут № 56 возит пассажиров из Уварово и Ладоги. Но у них есть альтернатива в виде маршрутов № 13 и 16.

Ранее компания «АДМ» уже отказывалась от ряда маршрутов. С 1 марта других перевозчиков подрядили обслуживать маршруты № 9С, 11с, 14, 25 и 27. В конце апреля «АДМ» публично заявила о системном кризисе в транспортной сфере нашего города.