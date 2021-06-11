Перевозчик «АДМ» отказался от автобусного маршрута №7

С 15 июня компания «АДМ» отказывается обслуживать один из самых популярных и прибыльных маршрутов — № 7. Он возит огромное количество пассажиров в Загородный район. Причем, № 7 пользуется спросом у всех владимирцев, поскольку имеет удобный маршрут едет по многим магистралям, по «Пекинке» и до гипермаркета «Глобус». Предварительно, № 7 станет обслуживать компания «ОКТО».

— Постепенно «АДМ» отказывается от всех маршрутов. Без автобусов пассажиры не останутся. Оперативно решаем вопрос, — пояснил начальник управления по связям с общественностью и СМИ Александр Карпилович.

У некогда крупнейшего перевозчика «АДМ» останутся маршруты № 15, 20, 21,22, 26, 28, 32

Перевозчики меняются

Стало известно, что изменились перевозчики и на тех маршрутах, на которых «АДМ» перестал работать с 1 июня. Так, «Владимирпассажиртранс» взял на себя маршруты № 6 и 55, где ранее автобусы средней вместимости временно предоставляла компания «Виктория». Управление транспорта обследовало пассажиропоток. Убедившись, что пассажиров там слишком много и они все не помещаются в «ПАЗики», на линию вышли автобусы большой вместимости. Также маршрут № 13 станет обслуживать «Владимирпассажиртранс», хотя после отказа «АДМ» его изначально подхватил перевозчик «ОКТО». В общем, разобраться в пертурбациях администрации сложно.

— Мы вот, пассажиры автобуса № 54, от всего этого передела только выиграли. То к нам «убитые» и узкие «Волгабасы» ездили, а теперь просторные и чистенькие «MAN». Цены те же, график соблюдают, единый проездной действует, — рассказывают жители Коммунара.

Много жалоб сейчас поступает от пассажиров автобуса № 7. Говорят, с линии ушли вместительные «гармошки» и поставили «коротышей» с двумя дверями. Пассажиры сетуют: давка — жуткая, с детьми в садик и обратно приходится ехать, как в душегубке. Возможно, после смены перевозчика ситуация улучшится, как и в случае с № 54.

На кону еще два маршрута

— Новая информация поступила о передаче 26-го и 28-го маршрутов. По непроверенной информации, автобусные маршруты планирует забрать «Владимирпассажиртранс». Ранее сообщалось о том, что на 26-й и 28-й маршруты претендует ООО «ОКТО», — такой пост опубликовал популярный паблик «PRO Транспорт» Владимир News».

В мэрии пояснили, что вносят коррективы в расписание общественного транспорта в оперативном режиме. Предупреждений об уходе от перевозчика «АДМ» не получают.

— Сейчас еще одна наша задача — сохранить единый проездной. Мы сделаем все, чтобы с июля он продолжал работать на большинстве маршрутов, — обещают в администрации Владимира.

О том, что «АДМ» перестает принимать единые проездные билеты на своих оставшихся маршрутов, сообщила компания «Владикард», которая обслуживает транспортные карты.