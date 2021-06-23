Паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 предложили оформить предприятиям

Губернатор Владимир Сипягин подписал распоряжение № 99-рг. Оно направлено на недопущение распространения коронавирусной инфекции во Владимирской области. Промышленным предприятиям региона предлагают подать заявку на оформление паспорта, определяющего коллективный иммунитет работников к COVID-19. Если эпидемиологическая ситуация ухудшится и введут ограничительные меры, предприятия с такими паспортами будут находиться в режиме наибольшего экономического благоприятствования.

Кому дают паспорта

Паспорта будут вручать только предприятиям, где 60 и более процентов работников (от их фактической численности) либо прошли вакцинацию против коронавируса, либо уже перенесли этот недуг.

Вакцинироваться работники должны в срок до 1 августа 2021 года. А среди переболевших учитываются только те, что подцепили заразу после 1 января 2021 года.

К 1 сентября 2021 года количество привитых сотрудников должно составлять 80 и более процентов от фактической численности работников.

Заявки на оформление паспорта коллективного иммунитета принимают в департаменте экономического развития Владимирской области (тел. (4922) 33-18-48). Достоверность поданных сведений будет проверять региональный департамент здравоохранения.

Введённые ограничения

Новая волна ограничений началась на прошлой неделе. Губернатор Владимирской области подписал указ о введении ряда ограничительных мер.

Документ называется «О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38».

Согласно указу, мероприятия на открытом воздухе должны проводиться только на огражденной территории. Пускать туда будут только людей, сделавших прививку (им придется предъявить соответствующий сертификат), и обладателей отрицательного теста ПЦР со сроком действия не более трех дней.

В учреждениях культуры заполняемость зала по-прежнему не может превышать 75% от общей вместимости. Должны строго соблюдаться все санитарные правила.

В общепите ограничения коснулись заполняемости залов. Допустимое число гостей срезали до 50% с формулировкой «от максимально возможного». Та же ситуация и с фуд-кортами в торговых центрах — только 50% гостей.