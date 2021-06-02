Памятник Андрею Боголюбскому установят во Владимире у «Белого дома»

Жители Владимира выбрали место для установки памятника князю Андрею Боголюбскому. Голосование, которое проходило на сайте администрации областного центра в разделе «Голосование за городские проекты», завершилось накануне, 1 июня. По итогам 70% участников, а это 1231 человек, отдали предпочтение скверу, расположенному на улице Мира. За вариант размещения памятника на Лыбедской магистрали проголосовали 527 жителей Владимира.

Голосование проходило с 13 мая по 1 июня.

Выбирали из двух вариантов

Напомним, что первым вариантом для установки памятника значилась транспортная развязка на пересечении Лыбедской магистрали с улицей Луначарского и Ерофеевским спуском. Локация имеет историческую связь с древним направлением путей из Владимира в Боголюбово и Суздаль. Участок обращен к историческому центру города.

Второй вариант — сквер, расположенный на улице Мира между зданием администрации Владимирской области и новым зданием областного Арбитражного суда.

— По мнению рабочей группы, установка памятника в непосредственной близости от органов административной и судебной власти подчеркнет значение личности Андрея Боголюбского, создавшего великое Владимирское княжество и заложившего основы российской государственности, — говорится на сайте мэрии.

Прежде второй вариант посчитали более символичным и областные власти. Также этот участок составит со сквером имени 75-летия Владимирской области единый ансамбль. Через дорогу располагается парк у Дворца детско-юношеского творчества, который также планируют благоустроить.

Проект памятника будет новым

Речь о сроках установки монумента пока не ведется. Проект памятника пересмотрят, для этого вновь проведут конкурс. Рабочая группа единогласно посчитала, что выбранный в 2012 году вариант монумента не впишется ни в одно из предлагаемых мест. При разработке нового проекта памятника нужно будет учесть и дизайн-проект выбранной территории.

Конкурс на лучший проект памятника князю Андрею Боголюбскому был объявлен в июне 2011 года. Участие в нем приняли известные архитекторы. Из девяти отобранных работ в финал прошли две. Один проект памятника создал скульптор Илья Шанин и архитектор Яков Борисов, второй – скульптор Игорь Черноглазов и архитектор Евгений Усенко. В конце мая 2012 года конкурсная комиссия отдала предпочтение работе Игоря Черноглазова и Евгения Усенко.

Ранее во Владимире открылся музей великого князя Александра Невского. Он расположился в Богородице-Рождественском монастыре.