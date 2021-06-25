Отменили концерт в День семьи, любви и верности в Муроме

8 июля в Муроме не будет праздничного концерта, посвященного празднику семьи, любви и верности. Об этом на брифинге по эпидситуации сообщил врио вице-губернатора Григорий Вишневский. «Праздник будет локальным», — заявил чиновник.

Неоправданные надежды

О том, что масштабные торжества в этом году могут быть проведены, власти региона говорили в начале апреля. На своей майской пресс-конференции директор департамента культуры Алиса Бирюкова сказала, что решение о проведении концерта будут принимать за две недели до праздника. На тот момент не были ни конкретной программы мероприятия, ни списка артистов.

— Мы были готовы максимально к проведению этого праздника, но следили за действующей обстановкой, — заверил Григорий Вишневский, — но ситуация ухудшается, поэтому было принято решение об отмене большого праздничного концерта.

В честь Дня семьи, любви и верности 8 июля будут проводиться онлайн-акции.

Зато вице-губернатор анонсировал локальное районное мероприятие. В нем, правда, примет участие губернатор Владимир Сипягин. В этот день 20 семейных пар наградят медалями «За любовь и верность». Мероприятие пройдет с учетом всех требований Роспотребнадзора.

— Пускать будем только людей с вакциной или со справкой ПЦР, — уточнил Вишневский, — присоединиться к онлайн-трансляции сможет любой желающий.

Музы молчат

Взрывной рост заболеваемости коронавирусом во Владимирской области ставит под угрозу любые запланированные массовые мероприятия. К примеру, фестиваль Дениса Мацуева «Alma mater», который должен был проходить 4-5 июля в Суздале, перенесли на конец августа.

Мероприятие будет проводиться на огражденной территории, на него допустят зрителей, имеющих документы о вакцинации либо результаты отрицательного теста на ковид.

Концерт ко Дню семьи, любви и верности отменяется из-за пандемии второй год подряд. В 2020-м так же проводили только вручение медалей в онлайн-формате. А в 2019-м праздничный концерт на берегу Оки собрал больше 140 тысяч зрителей. Трансляцию вел Первый канал.

День семьи, любви и верности стал государственным праздником в 2008 году. Гости и жители Мурома в этот день принимают участие в работе «Города мастеров», посещают ярмарки, а в вечернем концерте принимают участие звезды российской эстрады.

В православном календаре на 8 июля приходится день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. А что вы знаете о наших земляках, ставших символами всероссийского праздника? Проверьте себя с помощью этого теста!