Отчет депутата Государственной Думы РФ Григория Викторовича Аникеева за 2020 год

Общественная организация «Милосердие и порядок» второе десятилетие эффективно и системно работает на благо жителей Владимирской области. Основной проект, который мы реализуем в регионе уже более пяти лет – «Передвижные центры здоровья». Мы постоянно находимся на связи с земляками, получаем информацию о качестве работы медицинских комплексов, о реальной помощи, которую получают люди. От земляков ко мне поступают многочисленные обращения о расширении проекта. Именно поэтому я принял решение о приобретении третьего передвижного центра здоровья. Благодаря системной работе медицинских комплексов, мы смогли увеличить количество выездов. А это значит, что еще больше людей смогли пройти необходимые бесплатные обследования. Более 225 000 наших земляков получили консультации врачей из областного центра. Проект доказал свою востребованность и эффективность. Он будет развиваться и дальше.

Областной долгосрочный масштабный проект «Передвижные центры здоровья» реализует в регионе депутат Государственной Думы РФ, председатель общественной организации «Милосердие и порядок» Григорий Викторович Аникеев. Услугами медицинских комплексов ежедневно пользуются более 300 человек. Передвижные центры здоровья сделали уже более 2 800 выездов в более чем 400 населенных пунктов региона.

В области работают три медицинских комплекса. Третий комплекс — с 2019 года. Он предоставляет новые возможности в проведении медицинских обследований. Благодаря работе трех медицинских комплексов все желающие могут записаться на прием к врачу и пройти необходимые бесплатные обследования рядом с домом.

Прием ведут квалифицированные специалисты областного уровня.

В передвижных центрах здоровья обследуют сотрудников предприятий, педагогов, общественных и профсоюзных объединений. По обращениям — специальные выезды для Совета ветеранов ОМВД России по Александровскому району, сотрудников Кольчугинского завода «Электрокабель», профсоюзов работников народного образования и науки РФ Владимира, Александрова, Киржача, Кольчугино, Юрьева-Польского, Суздаля, сотрудников филиала НИИ парашютостроения в Киржачском районе, дошкольных образовательных учреждений города Владимира. Планируется декада выездов передвижных центров здоровья для жителей Юрьев-Польского.

Особое внимание сбережению здоровья детей. В рамках проекта перед началом учебного года проходят обследования школьники. Например, в мае будут организованы выезды передвижных центров здоровья для выпускников 9-х и 11-х классов поселка Вольгинский Петушинского района.

Работа медицинских комплексов необходима для жителей региона, особенно в период пандемии. Для людей важны своевременность и доступность медицинских услуг. К работе привлекаются специалисты, которые помогают выявить возможные осложнения у людей, которые перенесли ковид.

График выездов формируется исходя из запросов граждан. Он публикуется на сайте http://www.vpoo-mip.ru и в социальных сетях общественной организации «Милосердие и порядок», а также в районных газетах. Запись производится по телефону бесплатной горячей линии 8 800 2345 003. Звонки принимаются по будням с 9 до 18.

Приемная депутата Госдумы РФ Г.В. Аникеева

Депутат Госудумы Григорий Викторович Аникеев лично рассматривает каждое обращение, которое поступает к нему в общественную приемную. Совместно с ведомственными структурами и администрациями решает вопросы, которые волнуют граждан. В связи с пандемией, для обеспечения безопасности граждан, взаимодействие и оказание юридической поддержки проходит в онлайн-формате: по телефону — (4922) 37-64-24 и по электронной почте — mip@vpoo-mip.ru.

Областной проект «Дворы для детворы»

Проект работает во Владимирской области с 2004 года. За это время во дворах многоквартирных домов, на территориях образовательных и медицинских учреждений установлено более 200 детских спортивных и игровых комплексов. Главная цель проекта — создание комфортных условий для детского и семейного досуга.

Помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации

В общественную организацию «Милосердие и порядок» регулярно поступают обращения с просьбой оказать поддержку землякам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. К каждому обращению — индивидуальный подход. Особое внимание — многодетным и социально незащищенным семьям. Ежегодно, в декабре, более 2 500 детей региона получают новогодние подарки. Также общественная организация «Милосердие и порядок» регулярно оказывает помощь в подготовке детей к 1 сентября.

Поддержка общественных и ветеранских организаций.

Важное направление работы общественной организации «Милосердие и порядок» — поддержка общественных объединений, ветеранов в работе по патриотическому воспитанию молодежи, сохранению памяти о земляках – героях Великой Отечественной войны.

Поддержка образовательных учреждений и учреждений культуры.

Ежегодно общественная организация «Милосердие и порядок» помогает подшефным образовательным учреждениям в подготовке к новому учебному году. Благодаря проекту школы ремонтируют учебные классы, меняют окна, приобретают необходимое учебное и спортивное оборудование.

Проведение творческих и познавательных мероприятий в онлан-формате.

Общественная организация «Милосердие и порядок» является центром активности для жителей региона. Все конкурсы и мастер-классы проходят в онлайн-формате, что дает возможность людям всех поколений раскрыть свои способности, проявить таланты, продемонстрировать творчество. Регулярно проходят тематические семейные конкурсы.

Областной проект «Туристическая инициатива».

«Туристическая инициатива» объединяет талантливых, активных людей, которые искренне любят и гордятся своей малой Родиной. В рамках проекта в онлайн-формате проходят областные краеведческие турниры «О малой Родине с большой любовью». Они помогают школьникам региона обогатить свои знания о родном крае, привить им любовь к малой родине. Также ежегодно проводится конкурс «Из Владимира с любовью». Он дает возможность жителям региона поделиться с земляками интересными туристическими маршрутами.

«Туристическая инициатива» — совместный проект с интернет-изданием «Призыв». Благодаря познавательным и интересным выпускам программы «Точка на карте» вы можете всей семьей или классом совершить виртуальные экскурсии по нашей удивительной Владимирской земле. Все материалы собраны на сайте «Призыв» в рубрике «Точка на карте».