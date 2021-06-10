Орхидея венерин башмачок живет 100 лет, а гнездовка не имеет фотосинтеза

Богиня Венера шла по берегу моря со своим спутником, когда внезапно налетел сильный дождь. Влюбленные спешно укрылись в небольшом каменном гроте. Венера оставила у входа свои золотистые башмачки. В то время мимо грота проходил человек, на глазах которого и произошло их чудесное превращение в дивную орхидею венерин башмачок. Вот такая красивая легенда. И если мы внимательно рассмотрим это удивительное растение, то увидим, что бутон этой орхидеи действительно напоминает миниатюрную женскую туфельку.

Спешим обрадовать: чтобы полюбоваться чудесными цветами, к морю ехать не надо. Венерин башмачок и еще девять видов северных орхидей растут совсем недалеко от Владимира, в Дюкинском заказнике Судогодского района. Причем популяция венериного башмачка считается крупнейшей в России. Туда-то мы и направились с программой «Точка на карте» на экскурсию «Край северных орхидей», которую провела для нас ведущий эксперт Дирекции ООПТ Ирина Митюшина.

Правда ли, что венерин башмачок растет сто лет, для кого опасен миниатюрный цветочный паук-бокоход, как передвигается безногая ящерица и почему гнездовка настоящая такая бледная? Будем вместе искать ответы на все эти вопросы, путешествуя по экологической тропе Дюкинского заказника. Смотрите видео!

0:54 — о Дюкинском заказнике и его орхидеях;

2:18 — о том, как был обнаружен новый (очень редкий) вид орхидеи;

2:34 — о ландшафте Дюков и «скандинавских пришельцах»;

3:37 — о том, как мы шли меж двух веков;

4:16 — на полянке с венериным башмачком, популяция которого во Владимирской области самая большая в России;

4:53 — о том, сколько лет требуется орхидее, чтобы вырасти, и почему она дружит с грибами;

5:42 — на кого нападает цветочный паук-бокоход;

6:10 — легенда о Венере и ее золотистых башмачках;

7:00 — почему гнездовка настоящая не зеленая;

7:21 — о том, каким образом любка двулистная помогает в сердечных делах;

7:41 — почему нельзя рвать орхидеи;

8:03 — о том, как давно ландыш не в Красной книге;

8:48 — что на Дюках делают туристы и альпинисты;

9:13 — зачем в заказник «пригласили» ведьму Тамару.

Молодой заказник

Дюкинский заказник – сравнительно молодая территория с охраняемой зоной около 32 гектаров. Заказник был образован в 1993 году с подачи туристов, которые здесь регулярно отдыхали и тренировались. Они делали фото этого чудесного места, а по «сарафанному радио» распространялась слава о так называемых «владимирских горах», куда ехали альпинисты со всей Центральной России, чтобы подготовиться к сложным соревнованиям, оттачивая свое мастерство в условиях, приближенных к горным.

На фото, сделанные на Дюках, очень быстро обратили внимание ученые-ботаники, которые и рекомендовали сделать эту территорию охраняемой, поскольку многие виды растений, запечатленные на снимках и здесь произрастающие, являются редкими. Современная территория заказника делится на две составляющие – карьер и лес, по которому и проводятся ботанические экскурсии.

Добывают известняк и доломит

Дюкинский карьер находится на территории так называемого Окско-Цнинского вала – возвышенности, приподнятой на 140-180 метров над уровнем моря и вытянутой в меридианном направлении. Этот вал сформировался очень давно — в каменноугольный период палеозойской эры.

Здесь еще в XIX веке была налажена добыча полезных ископаемых: известняка, доломита. Сейчас в старом карьере добычи нет, она сместилась за пределы заказника. Будьте готовы, что на подъездах к охраняемой территории вы встретите огромные машины, груженные известняком. Пыль стоит столбом!

Таким образом, «владимирские горы», или горы наоборот, это старый карьер, часть заказника, где добыча уже не ведется. Подходить к краю карьера достаточно опасно, поскольку нередко происходят осыпания, но вот альпинисты одну из стен зачистили и сделали безопасной для тренировок.

Все дело в почвах

Так каким же образом на Дюках появились орхидеи? На этот вопрос Ирина Митюшина не дала нам однозначного ответа:

— Вопрос не изучен. Семена орхидных микроскопические, это пыль. Могли и птицы принести, и ветер. Но точно можно сказать, что эти семена упали на благодатную почву, богатую известняком, который выходит на поверхность. Это как раз та среда, которую и любят орхидеи. Мы даже сейчас наблюдаем такую интересную тенденцию, что популяция венериного башмачка медленно, но верно «движется» в сторону нового карьера, где добыча идет активно, а значит, больше известняка в почве. Туристы часто задают вопрос: приживутся ли орхидеи на дачном участке, если дать растению достаточное количество удобрений? Нет, не приживутся. Для этого слишком много условий должно совпасть: это и особый известняк, и наличие грибниц в почве, и особый микроклимат соснового бора.

Кстати, на экологической тропе в заказнике мы можем встретить так называемых «скандинавских пришельцев». Это огромные валуны, дошедшие до нас еще со времен, когда здесь плескалось древнее море (эпоха днепровского оледенения). Этим камням более 250 тысяч лет.

Десять орхидей Дюков

До недавнего времени в Дюкинском заказнике было девять видов орхидей, три из которых занесены в Красную книгу России (венерин башмачок настоящий, ятрышник шлемоносный, неоттианта клобучковая), еще три находятся в Красной книге Владимирской области (пальчатокоренник пятнистый, макотница однолистная, тайник яйцевидный), остальные пять видов не считаются редкими. Их можно встретить и в других районах Владимирской области.

Однако буквально на днях случайность позволила Дирекции ООПТ обнаружить еще один краснокнижный вид орхидеи – ладьян трехнадрезный:

— На одной из экскурсий наш сотрудник споткнулся и очутился на земле. И тут перед его глазами возникло это растение. Заметить его было непросто, поскольку эти орхидеи очень маленькие по размеру, потому и неприметные. Наше открытие подтвердили московские ученые, поэтому теперь мы можем смело утверждать, что в Дюкинском заказнике произрастает не девять, как считалось до недавнего времени, а уже десять видов орхидей, — рассказала «Призыву» Ирина Митюшина.

Живут за счет грибов

Самый многочисленный вид орхидей в Дюкинском заказнике – это венерин башмачок. Как мы уже говорили, это самая крупная популяция данного вида орхидей в России. Растение крупное, заметное, достигает в высоту 40-50 сантиметров. Мимо точно не пройдете.

Этот цветок не только красивый, но и интересный. Многого о нем мы точно не знали:

Как и все орхидные, не имеет корней, а живет за счет грибов, к которым крепится и получает питательные вещества.

Это долгожитель среди растений, по данным ботаников, продолжительность жизни может достигать 100 лет.

Орхидея растет очень долго: семена находятся в земле до 3 лет, возраст растения с одним цветком – около 8 лет, с двумя цветками – около 15 лет, куста – около 40.

Венерин башмачок, как и другие орхидные, ядовит. Это защищает растение от желающих их съесть животных. Но и человеку не стоит прикасаться к этим цветам. Возможны сильные аллергические реакции.

Коварный бокоход

Забавно, но в венерином башмачке квартирует интересный хищник. Это цветочный паук-бокоход (мisumena vatia). Называется он так, потому что передвигается чуть боком. Паучка в цветке невооруженным взглядом рассмотреть крайне сложно, однако «зверь» очень силен и опасен. Не для человека, а для прилетающих «опылителей»: ос, мошек, пчел – всех, кто по делу или по неосторожности осмеливается приблизиться к орхидее. Поражает тот факт, что бокоход способен поймать и умертвить жертву, в разы превышающую в размерах его самого. В этом ему помогают цепкие передние лапки, которые чуть длиннее остальных конечностей. Вот такой силач. Съест он немного, остальное окажется внутри бутона, где бесхозную еду быстро подберут другие плотоядные насекомые.

Бледная гнездовка

Еще одна интересная орхидея – гнездовка настоящая. Как видите, она не имеет насыщенного зеленого цвета. Природа устроила так, что гнездовка не способна к фотосинтезу. Потому и цвет никакой, а вот рельеф цветка очень интересный — изящный и фигурный. Этот вид орхидей редким не считается.

Зелье из любки

Знакомьтесь, любка двулистная! Это неприметное миниатюрное растение – тоже орхидея. Любка – от слова «любовь». По легенде, это растение применяли для приготовления любовного напитка, который использовали для приворотов. Помогало или нет, сказать сложно, однако название закрепилось.

Ящерица без ног

А вот этот безногий обитатель Дюкинского заказника в день съемок к нам не выполз, но мы точно знаем, что он здесь есть.

Не пугайтесь, это не змея. Это абсолютно безобидная ящерица. Правда, безногая. Называется ломкая веретеница. Ломкая, потому что, как и все ящерицы, в случае опасности отбрасывает хвост. Близкое знакомство с веретеницей – это популярная часть экскурсии «Край северных орхидей». Самые смелые туристы берут ящерицу в руки и делают забавные снимки. Поймать ее несложно, так как она очень медленно ползает.

Любуйтесь цветами в природе

Еще одно открытие, которые мы сделали, касается ландышей. Оказывается, эти цветы давно восстановили свою популяцию и девять лет назад были исключены из Красной книги. Однако это не повод их срывать. Ландыши тоже ядовиты и могут вызвать аллергическую реакцию. И мы, и экологи призываем любоваться растениями в их естественной среде обитания, не нарушая природного равновесия.

Тамара требует чистоты

За чистотой на территории заказника следят не только экологи, но и альпинисты. Именно они установили на Дюках сурового персонажа – ведьму Тамару, которая не только призывает не мусорить в заповедной зоне, но и угрожает в случае неисполнения ее рекомендаций всякими напастями. Не будем их озвучивать, поверьте, все они неприятны.

А вот тому, кто накидал мусор вокруг венериного башмачка, вероятно, не поздоровится… А если серьёзно, экологи очень просят гостей заказника соблюдать правила посещения охраняемой территории: не нарушать чистоту, не разводить костров, не издавать громких звуков и не пугать животных, то есть вести себя корректно и уважительно по отношению к природе.

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