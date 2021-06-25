Ольга Гребнева: «У нас все готово для вакцинации, дайте вакцину!»

Представители «Белого дома» заявили о дефиците вакцин от коронавируса. Нехватка образовалась в регионе после роста числа желающих сделать укол. Об этом на пресс-конференции заявила врио вице-губернатора Ольга Гребнева, которая отвечает за социальную политику и здравоохранение. По словам чиновницы, имеющегося в наличии препарата в разы меньше, чем необходимо.

— Для того, чтобы обеспечить ту запись, которая есть, нам надо 70 тысяч вакцин. В наличии 10 587 доз, — сказала Ольга Гребнева, — Всего в регион поступило 136 497 вакцин. 92% от этого числа уже использовано.

На вчерашний день прививку от ковида сделали 125 910 тысяч жителей области, сообщила врио вице-губернатора. Цифра прошедших вакцинацию с начала недели стремительно растет. Однако привить всех желающих пока нет возможности. Очередь уже растянулась на 10 дней. А ажиотаж спровоцировал дефицит. Администрация Владимирской области просит у федерального центра больше вакцин.

— Мы хотим привить людей, — говорит врио-вице губернатора. – специалисты есть, пункты открыли, дайте только вакцину. Люди пошли вакцинироваться. Испугались, потому что болеет молодой возраст.

Темпы вакцинации

В день прививку от коронавируса получают от полутора до двух тысяч жителей региона, привела статистику Гребнева. Вакцинировать больше пока не получается. Просьбу выделить на область больше вакцин отправили в Министерство здравоохранения страны. Не исключено, что в ближайшие дни прививки прибудут в наш регион. До 1 июля, говорит вице-губернатор, ждем как минимум 40 тысяч доз.

При этом, в дефиците вакцин, если правильно понимать чинованицу, отчасти виноваты и жители области. До роста числа заболевших коронавирусом они вяло записывались на прививку. Регион-33 был в числе отстающих по количеству привитых.

— Темп вакцинации был достаточно низкий, люди не хотели, боялись, — говорит Ольга Гребнева. — У нас есть федеральный ресурс, по которому оценивается, насколько региону нужна вакцина. Две недели назад Владимирская область находилась в последней пятерке по числу привитых, а вакцина была использована на уровне 91%. Фактически, если бы мы ее использовали на 100%, мы бы все равно не достигли хороших результатов.

Привились 20%

На данный момент от коронавируса привились без малого 20% жителей области, сообщила Гребнева. Но это не от общего числа, а от плана, согласно которому для коллективного иммунитета необходима прослойка в 60%. вакцинированных. В абсолютных цифрах показатели скромнее. На население в 1 342 000 человек, укол сделал лишь каждый десятый. И это с января.

Прививку от ковида получили 125 910 человек.

Кратно увеличить число желающих пройти вакцинацию, удалось только сейчас. По словам Ольге Гребневой, «маховик запущен». И дело не только в сознательности людей. Региональные власти объявили о режиме максимального благоприятствования работы для промышленных предприятий, которые привьют 60% сотрудников. Желающие выправить паспорт коллективного иммунитета выстроились в очередь.

— До конца следующей недели у нас все занято. Свободных ячеек нет. Стало очень много желающих вакцинироваться. Постоянно звонят руководители предприятий. При этом ровно семь дней назад мы зазывали людей, можно было прийти, сразу записаться и сделать прививку, — пояснили «Призыву» в регистратуре одной из поликлиник Владимира.

Свой вклад в прививочную кампанию внесли и рестораторы. С понедельника сотрудники организаций общественного питания вакцинируются. Предполагается, что посетитель кафе сможет еще на входе понять, обслуживают их люди с прививкой или без. Об этом будет сигнализировать специальная наклейка.

При этом сказать, болеют или нет люди, привившиеся от ковида, представители власти пока не могут. По словам Ольги Гребневой, такой статистики на уровне региона никто еще не ведёт. Однако, сообщения о больницах, заполненных провакцинированными людьми, она назвала фейком.