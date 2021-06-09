Okko покажет онлайн-трансляцию концерта к 85-летию «Союзмультфильма»

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, покажет онлайн-трансляцию праздничного концерта «Союзмультджаз» (0+), посвящённого 85-летию киностудии «Союзмультфильм». Грандиозное музыкальное событие пройдёт в зале «Зарядье» и будет доступно онлайн (бесплатно) для всех зарегистрированных пользователей Okko.

Фрагменты из знаменитых мультфильмов («Винни-Пух», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты», «Чебурашка» и многие другие) будут показаны на большом экране в сопровождении оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением народного артиста России Сергея Жилина.

Джазовое исполнение композиций будет дополнено вокалом популярных артистов и артисток: Мариам Мерабовой, Willie Key, Светланы Жаворонковой, Анны Бутурлиной, Ольги Олейниковой, Этери Бериашвили, Сергея Манукяна, Ирины Братис и Spokane’s girls.

Прямая трансляция и запись концерта будут доступны жителям всей России на платформе Okko. В библиотеке мультимедийного сервиса также представлена коллекция «Союзмультфильм», в которую входят как классические, так и современные мультипликационные фильмы знаменитой киностудии.

«Союзмультфильм» — это великая история, которая продолжает жить и сегодня. Мы рады, что зрители Okko по всей России могут не только смотреть

классические мультфильмы, но и имеют эксклюзивную возможность отметить 85-летний юбилей студии, посетив праздничный концерт онлайн

Джаник Файзиев

Генеральный продюсер мультимедийного сервиса Okko

# # #

Пресс-служба Волго-Вятского банка

ПАО Сбербанк