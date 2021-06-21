Огласили предварительные итоги по ОГЭ и ЕГЭ

Региональный департамент образования опубликовал предварительные итоги первых государственных экзаменов 2021 года. Все подсчеты выполнила федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Пока известны результаты сдачи экзаменов за 3 и 4 июня — по русскому языку, литературе, химии и географии.

Сколько сдали на 100 баллов

Во Владимирской области экзамен по русскому языку сдавали более пяти тысяч человек. Преодолеть минимальный порог в 36 баллов смогло абсолютное большинство выпускников — 99,7%. Средний балл по результатам экзамена у выпускников области — 72. Это несколько выше российского показателя — 71,4 балла.

Максимальный результат получили 13 выпускников.

В число стобалльников вошли выпускники образовательных учреждений Владимира, Мурома, Собинки, Лакинска, Радужного, Кольчугино. Всего в настоящий момент в области зафиксирован 21 максимальный результат, в том числе 6 — по химии,1 — по географии, 1 — по литературе,13 — по русскому языку.

— Основной период ЕГЭ проходит в 2021 году с 31 мая по 2 июля. Помимо русского языка школьники уже сдали экзамены по географии, литературе, химии, профильной математике, истории, физике, обществознанию, биологии, письменную часть аттестации по иностранным языкам, — пояснили в департаменте образования. — Впереди — устная часть ЕГЭ по иностранным языкам, экзамен по информатике и ИКТ.

Результаты ОГЭ

В прямом эфире телеканала «Вариант» директор областного департамента образования Ольга Беляева озвучила также предварительные итоги по ОГЭ у учеников 9-х классов.

В области ОГЭ сдавали 13 тысяч девятиклассников.

По мнению Ольги Беляевой, результаты можно назвать ожидаемыми и достойными. Каждый четвертый сдал русский язык на пятерку. 70% ребят получили 4 и 5. Около трети — «удовлетворительно». Результаты по математике — хуже. Только 7% сдали на пятерки. Около половины — на 4 и 5. 40% получили тройки.

— Математика — особый предмет. Не терпит никаких пустот. Если что-то не усвоил, даже самое элементарное, оно обязательно даст о себе знать. И еще это результаты нашей пандемии, особых условий учебы, — заявила Ольга Беляева.

На фоне страны

Показатели ЕГЭ и ОГЭ отражаются на показателях качества образования в целом. Владимирскую область называют стабильным середнячком.

А вот по выпускным проверочным работам, которые сдавали учащиеся 4-8 классов, наш регион оказался чуть выше. Результаты — лучше, чем в среднем по стране.

С 20 июня повсеместно, в колледжах и высших учебных заведениях начинается прием для выпускников школ. Документы, поясняет Ольга Беляева, можно подавать тремя способами: по электронной почте, через Почту России и лично.

Ещё одна попытка

Дополнительный период проведения единых государственных экзаменов установлен с 12 по 17 июля. В это время ЕГЭ смогут сдать те, кто пропустил или не завершил выполнение работы в основной или резервный день по уважительной причине.

Отметим, что в пунктах проведения экзаменов приняты необходимые меры безопасности: уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, бесконтактная термометрия на входе, использование средств индивидуальной защиты.

Ход экзаменов в регионе контролируют общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных аудиториях организовано видеонаблюдение в режиме онлайн.