Обещанный губернатором кешбэк пока не работает

Региональный кешбэк на детские путевки в загородные лагеря, анонсированный губернатором Владимиром Сипягиным, пока не работает. Родители Суздальского района и Владимира обратились в редакцию «Призыва» с жалобами на то, что вторые 50% от стоимости путевки им никто не компенсирует. Хотя на встрече с журналистами глава региона детально расписал сценарий получения родителями как первого федерального кешбэка (через сайт Ростуризм и с картой «Мир»), так и регионального.

Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области:

К тем преференциям, к тем 50%, которые озвучил президент, по возмещению стоимости путевки, мы приняли такое решение и мною документ уже подписан о фактически полном возмещении путевок для родителей, которые купили путевки в оздоровительные лагеря Владимирской области.

Чтобы никаких финансовых затрат для детей, которые с нетерпением ждут отдыха, не было.

Поэтому мы и берем на себя оставшуюся 50%-ю часть из областного бюджета. Деньги предусмотрены.

Детали расскажут в департаменте соцзащиты и образования. Если будут проблемы, создадим горячую линию.

Таким же образом, вот мы с коллегами обсуждали, через госуслуги и через карту «Мир».

Чтобы максимально удобно для родителей, чтобы в очередях не стоять. И не заражать друг друга, кто не привился. Такой будет процесс организации.

В списках значатся, но…

Пресс-конференция губернатора была 16 июня. На июнь родители путевки уже купили. Но много и таких, кто хочет бесплатно (а кто не хочет?) отправить детей в лагеря в июле и августе. Родителям трудно уже на первом этапе, при выборе лагеря.

Информация из релизов администрации области и департамента образования о том, что порядка 10 загородных лагерей участвуют в программе Ростуризма, не подтверждаются. Да, они фигурируют в списках участников. Но реально путевки есть только в областной лагерь «Олимп».

Ковровские, Муромские, Юрьев-Польские лагеря не дают записи на сайте, а по телефону говорят одно и то же: все места раскуплены по бюджетным контрактам.

Обозреватель «Призыва» на пресс-конференции губернатора озвучила эту проблему. Нас поддержали коллеги из интернет-издания «Зебра ТВ» и телеканала «Вариант». Владимир Сипягин обещал разобраться с этим. Но результатов пока нет.

Никто не в курсе

В июне лагерь «Олимп» уже принял группы по федеральному кешбэку. Родители подтвердили, что 50% приходят в течение трех дней. Все отлично работает. Но те, кто пошел покупать путевки на июль и потребовал также региональную компенсацию, столкнулся с непониманием.

— Раньше лагерь «Олимп» не могли себе позволить из-за цены путевки. Но его все нахваливали: там новый спорткомплекс с бассейном, разные анимационные программы. Плюс есть номера «комфорт». А теперь за бесплатно как не поехать? Но директор вообще не в курсе про вторые 50% в виде кешбэка. У него нет информации. Мы купили путевки. Будем надеяться, что возвраты пойдут позже, — рассуждает житель поселка Новое Суздальского района Олег.

Ни в департаменте соцзащиты, ни в департаменте образования про региональный кешбэк тоже не знают. А это те самые профильные ведомства, о которых говорил глава региона.

Ольга Беляева, директор департамента образования области:

Говорить о бесплатности полной, наверное, не надо.

Деньги рассчитаны под 90% возмещения стоимости путевки.

И родители будут платить 10% за путевку.

На вчерашней пресс-конференции Ольги Беляевой мы пытались выяснить, как же так получилось, что губернатор говорит одно, а на практике выходит другое. Ольга Александровна сказала, что возврат обязательно будет, что еще раз все уточнят и проработают. И предположила, что родителям за вторым кешбэком нужно обращаться в муниципалитеты. Дескать, все органы местного самоуправления получили от области дотацию в сумме около 30 миллионов рублей на детский отдых.

Она привела в пример Собинский район. Тот своим родителям возвращает часть от оставшейся после федерального кешбэка стоимости путевки в «Олимпе». Но такая практика у администрации Собинского района существует уже несколько лет. Поскольку со своими лагерями у нее проблема, а «Олимп» территориально относится к району. Так что в данном случае о новации на региональном уровне говорить не приходится.